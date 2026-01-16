"Найважливіша заява в історії людства": Трамп планує підтвердити контакт з інопланетянами, — ЗМІ

Дональд Трамп нібито готує сенсаційну заяву, яку називають "найважливішою в історії людства" — президент США може підтвердити, що людство вперше вступило в контакт з інопланетянами. За даними джерел, це звернення може пролунати під час чемпіонату світу з футболу 2026 року в США, коли увага всього світу буде прикута до турніру.

Як повідомляє Daily Star, про це заявив британський режисер-документаліст Марк Крістофер Лі, який стверджує, що отримав інформацію від інсайдерів у Вашингтоні.

За його словами, Трамп вже нібито підготував промову, яка може "повністю змінити уявлення людства про реальність". Режисер прогнозує, що президент виступить перед американцями 8 липня 2026 року, саме в річницю відомого інциденту у 1947 році в Розуеллі, коли армія США вперше повідомила про падіння "літаючого диска".

Тоді ця інформація швидко була відкликана: уряд пояснив, що уламки належали висотній повітряній кулі, яку використовували для спостереження за радянськими ядерними випробуваннями. Проте досі з’являлися твердження, що Пентагон та інші військові структури могли таємно досліджувати розбиті НЛО, хоча офіційно уряд постійно заперечує будь-які контакти з позаземними цивілізаціями.

Крістофер Лі стверджує, що Трамп обрав річницю Розуелла свідомо, щоб символічно заявити світу про реальність позаземного життя і можливий перший контакт з інопланетянами.

"Джерела, близькі до адміністрації Трампа, повідомляють мені, що промова завершена та готова. Це не навчання. Це не спекуляція. Це реальна справа. Дата не випадкова. 8 липня 1947 року настає історичний момент, коли світ вперше дізнався про "захоплену літаючу тарілку" в Нью-Мексико — ще до того, як почалася маскувальна історія. Вибір 79-ї річниці чітко сигналізує: десятиліття заперечення закінчилися", — наголосив Лі.

Він додав, що президент збирається відкрити правду, яку, за його словами, багато людей підозрюють вже роками: людство не є самотнім у Всесвіті, а американський уряд має інформацію про це щонайменше з кінця 1940-х років. За словами режисера, протоколи першого контакту обговорюються на найвищому рівні.

До того ж ажіотаж навколо цієї теми підсилює платформа прогнозування Polymarket, де користувачі роблять ставки на реальні події, зокрема на контакти з НЛО. Там припустили, що Трамп може оприлюднити секретні матеріали уряду ще до Різдва, а ймовірність цього зросла з 6% до 98%.

Попри такі заяви, офіційна позиція США лишається без змін: Білий дім, розвідка, військові та NASA неодноразово заперечували наявність будь-яких доказів контактів з інопланетянами.

Проте нові документальні фільми та свідчення колишніх високопосадовців стверджують, що уряд нібито приховував від громадськості інформацію про позаземне життя майже 80 років. Сам Трамп раніше заявляв, що готовий оприлюднити всі дані, які збиратиме його адміністрація.

Ба більше, як пише видання, колишній майор ВПС США Девід Груш стверджує, що Трамп нібито добре обізнаний про інциденти з розбитими космічними апаратами, існування кількох інопланетних рас і їхні потенційні наміри щодо Землі. Після виборів 2024 року президент нібито активізував власні розслідування і вважає, що американці "мають право знати правду".

