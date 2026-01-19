Лучшая фотография края черной дыры позволила решить давнюю космическую загадку (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал самое четкое изображение края черной дыры за всю историю наблюдений. Это помогло разгадать одну из главных галактических загадок.

Астрономы получили самое четкое изображение области вокруг черной дыры, полученное с помощью космического телескопа Уэбб. Эта сверхмассивная черная дыра находится в галактике Циркуль и полученная фотография помогла разгадать многолетнюю загадку. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Live Science.

Активные сверхмассивные черные дыры, которые находятся центре крупных галактик, поглощают вещество из аккреционного диска, окружающего их и состоящего из газа и пыли. Гравитация черной дыры ускоряют падающее в нее вещество до огромных скоростей. Возникающее трение внутри диска заставляет вещество излучать очень яркий свет, который часто мешает наблюдать за черной дырой.

Но черные дыры поглощают не все вещество и часть материи они выбрасывают обратно в космос в виде струй или "ветров". Понимание природы, окружающей черную дыру области является ключом к пониманию того, как черные дыры поглощают и выбрасывают вещество, потенциально влияя на эволюцию своих галактики путем подавления или усиления процесса создания новых звезд.

Астрономы провели наблюдение за окружающей центральную сверхмассивную черную дыру областью в галактике Циркуль, которая находится на расстоянии 13 миллионов световых дет от нас.

Плотный газ и пыль, а также яркий свет звезд в галактике Циркуль ранее препятствовали детальному изучению центральной области галактики и ее центральной сверхмассивной черной дыры. Но с помощью космического телескопа Уэбб астрономам удалось преодолеть эти препятствия.

Галактика Циркуль, на вставке показано окружение ее центральной черной дыры Фото: NASA

В результате было получено самое детальное изображение окружения сверхмассивной черной дыры за всю историю наблюдений. Данное исследование помогло решить давнюю загадку.

С 90-х прошлого века астрономы наблюдали большую яркость в инфракрасном свете вокруг активных сверхмассивных черных дыр в центрах некоторых галактик. Ранее они объясняли это избыточное инфракрасное излучение выбросами вещества из черной дыры. Несколько десятилетий астрономы не могли объяснить, какая часть окружения сверхмассивной черной дыры вызывает избыточное излучение в инфракрасном диапазоне.

Но данные новых наблюдений показали, что около 87% избыточного инфракрасного излучения исходит от пылевого диска, окружающего черную дыру, из которого она получает вещество. То есть это излучение исходит не от выбросов черной дыры.

Это открытие может помочь астрономам лучше понять рост и эволюцию сверхмассивных черных дыр, а также их влияние на родные галактики.

