Найкраща фотографія краю чорної діри дала змогу вирішити давню космічну загадку (фото)

Космічний телескоп Вебб зробив найчіткіше зображення краю чорної діри за всю історію спостережень. Це допомогло розгадати одну з головних галактичних загадок.

Астрономи отримали найчіткіше зображення області навколо чорної діри, отримане за допомогою космічного телескопа Вебб. Ця надмасивна чорна діра знаходиться в галактиці Циркуль і отримана фотографія допомогла розгадати багаторічну загадку. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Live Science.

Активні надмасивні чорні діри, які перебувають у центрі великих галактик, поглинають речовину з аккреційного диска, що оточує їх і складається з газу та пилу. Гравітація чорної діри прискорює речовину, що падає в неї, до величезних швидкостей. Тертя, що виникає всередині диска, змушує речовину випромінювати дуже яскраве світло, яке часто заважає спостерігати за чорною дірою.

Але чорні діри поглинають не всю речовину і частину матерії вони викидають назад у космос у вигляді струменів або "вітрів". Розуміння природи, що оточує чорну діру, є ключем до розуміння того, як чорні діри поглинають і викидають речовину, потенційно впливаючи на еволюцію своїх галактик шляхом придушення або посилення процесу створення нових зірок.

Астрономи провели спостереження за областю, що оточує центральну надмасивну надмасивну чорну діру, в галактиці Циркуль, що розташована на відстані 13 мільйонів світлових дет від нас.

Щільний газ і пил, а також яскраве світло зірок у галактиці Циркуль раніше перешкоджали детальному вивченню центральної області галактики та її центральної надмасивної чорної діри. Але за допомогою космічного телескопа Вебб астрономам вдалося подолати ці перешкоди.

Галактика Циркуль, на вставці показано оточення її центральної чорної діри Фото: solar-system

У результаті було отримано найдетальніше зображення оточення надмасивної чорної діри за всю історію спостережень. Це дослідження допомогло вирішити давню загадку.

З 90-х років минулого століття астрономи спостерігали велику яскравість в інфрачервоному світлі навколо активних надмасивних чорних дір у центрах деяких галактик. Раніше вони пояснювали це надлишкове інфрачервоне випромінювання викидами речовини з чорної діри. Кілька десятиліть астрономи не могли пояснити, яка частина оточення надмасивної чорної діри викликає надлишкове випромінювання в інфрачервоному діапазоні.

Але дані нових спостережень показали, що близько 87% надлишкового інфрачервоного випромінювання виходить від пилового диска, що оточує чорну діру, з якого вона отримує речовину. Тобто це випромінювання виходить не від викидів чорної діри.

Це відкриття може допомогти астрономам краще зрозуміти зростання та еволюцію надмасивних чорних дір, а також їхній вплив на рідні галактики.

