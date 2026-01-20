Поиск инопланетян: есть способ найти внеземную жизнь на других планетах, поможет свет и газ

Один из главных вопросов, на который пока нет ответа звучит так: “Одиноки ли мы во Вселенной?” Ученые считают, что внеземная жизнь существует на других планетах и есть способ обнаружить признаки ее существования.

За последние 30 лет астрономы выяснили, что Солнце – это не единственная звезда, вокруг которой вращаются планеты. Было обнаружено уже более 6000 планет за пределами Солнечной системы, которые вращаются вокруг других звезд. С помощью телескопов можно выяснить, есть ли жизнь на каких-либо из этих миров. Для этого можно провести анализ газов в атмосферах этих планет, пишет The Conversation.

Поиск внеземной жизни: молекулярный штрихкод

Существует ряд способов, которые помогают сузить круг поиска потенциально обитаемых планет. Например, используя расстояние планеты от ее звезды, астрономы могут рассчитать ее вероятную температуру. Наличие умеренной температуры может привести к тому, что на планете находится вода в жидком виде – один из главных компонентов для появления жизни. Наличие подходящей температуры для жидкой воды сильно зависит от наличия и характера атмосферы планеты.

Астрономы могут идентифицировать молекулы, которые находятся в атмосферах далеких планет. Каждое химическое вещество в атмосфере имеет свой собственный, похожий на штрихкод, узор, который оно оставляет на проходящем через него свете. Собирая звездный свет, прошедший через атмосферу планеты, телескопы могут видеть штрихкоды молекул, составляющих эту атмосферу.

Сила сигнала зависит от количества молекул в атмосфере: она сильнее для наиболее распространенных молекул и слабее по мере уменьшения их количества. Это означает, что обычно легче всего обнаружить доминирующие в атмосфере молекулы, хотя это не всегда так. Некоторые из молекулярных штрихкодов обладают высокой прочностью, другие — низкой.

Сейчас чаще всего для исследования атмосфер далеких планет астрономы используют космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Например, в атмосфере Земли преобладает двухатомный азот (N₂), но этот молекулярный штрихкод слаб по сравнению с гораздо менее распространенными двухатомными молекулами кислорода (O₂), озоном (O₃), углекислым газом (CO₂) и водой (H₂O). Сейчас чаще всего для исследования атмосфер далеких планет астрономы используют космический телескоп Уэбб, собирающий свет в инфракрасном диапазоне.

Обнаружение молекулярных штрихкодов в атмосфере планеты является не очень простой задачей. Разные ученые могут получать разные результаты из-за незначительно отличающихся подходов к обработке одних и тех же данных. Но, несмотря на эти трудности, были достигнуты надежные результаты обнаружения молекул. Были обнаружены простые молекулы с прочными штрихкодами, такие как метан, углекислый газ и вода. На некоторых планета ученые даже обнаружили вещества, которые могут быть признаками существования внеземной жизни, но эти результаты оспариваются.

Эти телескопы могут обнаружить внеземную жизнь

Несколько будущих космических телескопов позволят узнать больше о далеких планетах, которые могут быть похожи на Землю, а значит могут быть потенциально обитаемыми.

Запуск космического телескопа Plato Европейского космического агентства запланирован на 2026 год. Он позволит идентифицировать планеты, гораздо более похожие на Землю, чем те, которые нам известны сейчас. Космический телескоп NASA Roman, запуск которого запланирован на 2029 год, позволит изучать планеты, которые вращающиеся вокруг близлежащих звезд.Телескоп Ariel Европейского космического агентства, запуск которого запланирован на 2029 год, предназначен для более точного определения состава атмосфер далеких планет.

Сейчас NASA работает над космическим телескопом Habitable Worlds Observatory (HWO), который будет изучать похожие на Землю планеты, чтобы определить, есть ли там жизнь Фото: NASA

Сейчас NASA работает над космическим телескопом Habitable Worlds Observatory (HWO), который будет изучать похожие на Землю планеты, чтобы определить, есть ли там жизнь. HWO сможет увидеть в отраженном от планеты звездном свете штрихкоды двухатомного кислорода и других газов, характерных для атмосферы Земли. Также он сможет обнаружить признаки поглощения звездного света фотосинтезирующими растениями. Также HWO способен будет составить карту поверхности далекой планеты, что должно указать на наличие там потенциальных континентов и океанов.

С помощью этих телескопов ученые, возможно, приблизятся к ответу на вопрос о том, является ли Земля уникальной планетой, на которой существует жизнь.

