Поврежденный космический корабль Китая вернулся на Землю без экипажа: только скафандр (видео)

Китайский космический корабль “Шэньчжоу-20”, поврежденный в результате столкновения с космическим мусором, благополучно пережил полет через атмосферу Земли. На борту корабля был лишь скафандр, но не было астронавтов.

В Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) сообщили, что космический корабль "Шэньчжоу-20" приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 19 января. Это была первая подобная чрезвычайная ситуация в истории Китая, когда потребовалось возвращение корабля с орбиты на Землю без экипажа. "Шэньчжоу-20" был состыкован с космической станцией Китая "Тяньгун". Корабль пришлось отправить на Землю без экипажа из-за повреждений, полученных в космосе, пишет Space.

24 апреля 2025 года Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-20", отправив трех космонавтов на космическую станцию "Тяньгун" для выполнения задач в рамках очередной шестимесячной миссии.

Первоначальная дата возвращения астронавтов миссии "Шэньчжоу-20", запланированная на 5 ноября, была отложена из-за того, что космический корабль не соответствовал требованиям их безопасного возвращения. В иллюминаторе корабля были замечены трещины, как предполагается, полученные в результате столкновения с космическим мусором. Поэтому корабль оставался на орбите, а его экипаж вернулся домой на другом космическом корабле.

Осмотр "Шэньчжоу-20" после приземления показал, что внешняя часть корабля в целом не повреждена, а предметы внутри находятся в хорошем состоянии. Данная спасательная миссия была признана успешной.

Одним из предметов, находившихся в корабле, был списанный скафандр для выхода в открытый космос. Этот скафандр использовался на орбите более четырех лет, значительно превысив свой первоначальный срок службы. За это время поддерживал 11 китайских космонавтов использовали, что обеспечило им 20 успешных выходов в открытый космос.

Экипаж миссии "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю 14 ноября на борту корабля "Шэньчжоу-21". Чтобы у экипажа станции "Тяньгун" было транспортное средство для возвращения домой в случае чрезвычайно ситуации, Китай отправил в космос корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа.

Сейчас идет подготовка к старту корабля "Шэньчжоу-23", который будет резервным транспортным средством для астронавтов на китайской космической станции.

