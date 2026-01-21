Як знайти 4 легендарні космічні апарати на нічному небі в січні (фото)

Космічні апарати, хоча й допомагають дізнатися більше про Сонячну систему, все ж приречені назавжди залишитися в космосі. Але можна побачити, де вони перебувають.

Ми живемо в епоху космічних апаратів, які долають суворі умови, щоб передавати чудові зображення і безцінні наукові дані на Землю, розширюючи наше розуміння Сонячної системи. Але реальність така, що дослідники космосу ніколи не повернуться назад і назавжди залишаться в міжпланетному просторі. Як знайти ділянки нічного неба в січні, де знаходяться чотири знаменитих космічних апарати, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічний телескоп Вебб

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Космічний телескоп Вебб було запущено 25 грудня 2021 року. Його місія полягає у спостереженні за стародавніми галактиками, щоб пролити світло на еволюцію Всесвіту, зібрати дані про придатні для життя планети, а також у дослідженні Сонячної системи.

Відео дня

У другій третині січня телескоп Убб буде спочатку перебувати біля зірки Ню Оріона в сузір'ї Оріона і переміщатися по східному горизонту після заходу Сонця.

До кінця січня телескоп Вебб повільно залишатиме сузір'я Оріона Оріон і рухатиметься до яскравої точки світла, що представляє газовий гігант Юпітер. Дорогою космічний телескоп пролетить близько до яскравої зірки Альхена в сузір'ї Близнюки.

Переміщення телескопа Вебб показано жовтою лінією Фото: space.com

Europa Clipper

Космічний апарат Europa Clipper було запущено 14 жовтня 2024 року, щоб у квітні 2030 року він вийшов на орбіту навколо Юпітера. Там він здійснить 49 близьких прольотів повз крижаний супутник Юпітера під назвою Європа, щоб зібрати дані про цей світ і з'ясувати, чи може там бути життя.

Europa Clipper Фото: NASA

Щоб знайти ділянку неба, на якій знаходиться Europa Clipper, спочатку знайдіть скупчення зірок у сузір'ї Терези, що нагадує повітряного змія і сходить над південно-східним горизонтом перед сходом Сонця.

У другій половині січня Europa Clipper перебуватиме близько до зірки Гамма Терезів, але потім переміститься до скупчення зірок, що являють собою клешні великого скорпіона в сузір'ї Скорпіон — Бета Скорпіона, Дельта Скорпіона і Пі Скорпіона.

Переміщення Europa Clipper показано жовтою лінією Фото: space.com

JUICE

Космічний апарат JUICE має прибути до Юпітера за рік після Europa Clipper, у липні 2031 року, і розпочне дослідження газового гіганта і його великих супутників — Ганімеда, Каллісто і Європи. Вчені сподіваються, що відкриття, зроблені апаратом, проллють світло на загадкову природу газових гігантів. Також апарат збере дані про підземні океани на супутниках Юпітера, що допоможе з'ясувати, чи можуть вони бути місцем проживання позаземного життя.

JUICE Фото: space.com

У січні JUICE проходить через ділянку неба в сузір'ї Змієносець нижче за яскраву зірку Сабік, яку можна знайти на південно-східному горизонті. Наприкінці січня апарат вирушить до знаменитого астеризму "чайник" у сузір'ї Стрілець, який можна побачити над горизонтом на сході Сонця.

Переміщення JUICE показано жовтою лінією Фото: space.com

"Вояджер-1"

Космічний апарат "Вояджер 1" — це одночасно наукова легенда і роботизований посол людства. Його запустили у вересні 1977 року, несучи на борту одну з двох знаменитих "Золотих платівок" — сховище зображень, звуків, музики і мов із Землі, а також інформації про те, як нас знайти. "Вояджер-1" вийшов у міжзоряний простір у серпні 2012 року і тепер є найвіддаленішим від Землі об'єктом, створеним людиною, подолавши 25,35 мільярдів км від нашої зірки.

"Вояджер-1" Фото: Земля Вояджер

Щоб знайти ділянку неба, в якій перебуває "Вояджер-1", спершу знайдіть сузір'я Змієносець над східним горизонтом. Далі знайдіть яскраві зірки: Рас Альхаге, Каппа Змієносця і Рас Альгеті, остання належить сузір'ю Геркулес. "Вояджер-1" перебуває в просторі, обмеженому цією зоряною пірамідою.

Область простору, де перебуває "Вояджер-1" Фото: space.com

Як уже писав Фокус, міжзоряна комета 3I/ATLAS може приховувати всередині несподіваний об'єкт. Для розвиненої позаземної цивілізації найпростішим способом здійснити високошвидкісні міжзоряні подорожі може бути подорож автостопом на природному об'єкті.