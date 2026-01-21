Как найти 4 легендарных космических аппарата на ночном небе в январе (фото)

Космические аппараты, хотя и помогают узнать больше о Солнечной системе, все же обречены навсегда остаться в космосе. Но можно увидеть, где они находятся.

Мы живем в эпоху космических аппаратов, которые преодолевают суровые условия, чтобы передавать великолепные изображения и бесценные научные данные на Землю, расширяя наше понимание Солнечной системы. Но реальность такова, что исследователи космоса никогда не вернутся назад и навсегда останутся в межпланетном пространстве. Как найти участки ночного неба в январе, где находятся четыре знаменитых космических аппарата, пишет Space.

Космический телескоп Уэбб

Космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Космический телескоп Уэбб был запущен 25 декабря 2021 года. Его миссия заключается в наблюдении за древними галактиками, чтобы пролить свет на эволюцию Вселенной, собрать данные о пригодных для жизни планетах, а также в исследовании Солнечной системы.

Во второй трети января телескоп Убб будет сначала находится возле звезды Ню Ориона в созвездии Ориона и перемещаться по восточному горизонту после захода Солнца.

До конца января телескоп Уэбб будет медленно покидать созвездие Ориона Орион и двигаться к яркой точке света, представляющей газовый гигант Юпитер. По пути космический телескоп пролетит близко к яркой звезде Альхена в созвездии Близнецы.

Перемещение телескопа Уэбб показано желтой линией Фото: space.com

Europa Clipper

Космический аппарат Europa Clipper был запущен 14 октября 2024 года, чтобы в апреле 2030 года он вышел на орбиту вокруг Юпитера. Там он совершит 49 близких пролетов мимо ледяного спутника Юпитера под названием Европа, чтобы собрать данные об этом мире и выяснить, может ли там быть жизнь.

Europa Clipper Фото: NASA

Чтобы найти участок неба, на котором находится Europa Clipper сначала найдите скопление звезд в созвездии Весы, напоминающее воздушный змей, которое восходит над юго-восточным горизонтом перед восходом Солнца.

Во второй половине января Europa Clipper находиться близко к звезде Гамма Весов, но затем переместится к скоплению звезд, представляющих собой клешни большого скорпиона в созвездии Скорпион — Бета Скорпиона, Дельта Скорпиона и Пи Скорпиона.

Перемещение Europa Clipper показано желтой линией Фото: space.com

JUICE

Космический аппарат JUICE должен прибыть к Юпитеру через год после Europa Clipper, в июле 2031 года, и приступит к исследованию газового гиганта и его крупных спутников — Ганимед, Каллисто и Европа. Ученые надеются, что открытия, сделанные аппаратом, прольют свет на загадочную природу газовых гигантов. Также аппарат соберет данные о подземных океанах на спутниках Юпитера, что поможет выяснить, могут ли они быть местом обитания внеземной жизни.

JUICE Фото: space.com

В январе JUICE проходит через участок неба в созвездии Змееносец ниже яркой звезды Сабик, которую можно найти на юго-восточном горизонте. В конце января аппарат отправится к знаменитому астеризму "чайник" в созвездии Стрелец, который можно увидеть над горизонтом на восходе Солнца.

Перемещение JUICE показано желтой линией Фото: space.com

"Вояджер-1"

Космический аппарат "Вояджер 1" — это одновременно научная легенда и роботизированный посол человечества. Он был запущен в сентябре 1977 года, неся на борту одну из двух знаменитых "Золотых пластинок" — хранилище изображений, звуков, музыки и языков с Земли, а также информации о том, как нас найти. "Вояджер-1" вышел в межзвездное пространство в августе 2012 года и теперь является самым далеким от Земли объектом, созданным человеком, преодолев 25,35 миллиардов км от нашей звезды.

"Вояджер-1" Фото: NASA / JPL

Чтобы найти область неба, в которой находится "Вояджер-1", сначала найдите созвездие Змееносец над восточным горизонтом. Далее найдите яркие звезды: Рас Альхаге, Каппа Змееносца и Рас Альгети, последняя принадлежит созвездию Геркулес. "Вояджер-1" находится в пространстве, ограниченном этой звездной пирамидой.

Область пространства, где находится "Вояджер-1" Фото: space.com

