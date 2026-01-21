Міжзоряна комета 3I/ATLAS може приховувати всередині несподіваний об'єкт (фото)

Для розвиненої позаземної цивілізації найпростішим способом здійснити високошвидкісні міжзоряні подорожі може бути подорож автостопом на природному об'єкті.

За останнє десятиліття астрономи виявили три міжзоряні об'єкти, найбільшим і найшвидшим з яких є комета 3I/ATLAS. Астрофізик із Гарварду Аві Леб вважає, що такі об'єкти, як 3I/ATLAS, розміром понад кілометр і швидкістю понад 60 кілометрів на секунду, можуть бути засобом пересування для міжзоряних подорожей. Тобто, позаземна цивілізація могла використати комету, щоб усередині неї заховати космічний апарат для дослідження інших частин Чумацького Шляху, пише Medium.

За словами Леба, космічний апарат SOHO зафіксував масивний викид водню з 3I/ATLAS, що вказує на викид 13,5 мільйонів тонн води за місяць спостережень. Якщо позаземна цивілізація подорожує автостопом на багатому на воду об'єкті, як 3I/ATLAS, це дає змогу використовувати електроліз для розщеплення молекул води на складові їхній водень і кисень, що слугують ефективним ракетним паливом. Система двигунів може використовувати це паливо для переміщення до бажаних пунктів призначення, таких як орбітальна площина планетних систем. Можливо SOHO виявив частину цього водневого палива.

Струмені комети 3I/ATLAS, зображення зроблено 14 січня 2026 року за допомогою космічного телескопа Габбл. Три мініструмені розташовані майже на рівній відстані одна від одної і доповнені довшим струменем, спрямованим у бік Сонця Фото: solar-system

Якщо міжзоряний об'єкт приховує всередині космічний апарат, то це може пояснити аномалії, як-от вирівнювання траєкторії 3I/ATLAS із площиною орбіт планет Сонячної системи на 5 градусів, вирівнювання осі обертання з напрямком Сонця на великих відстанях, симетричну систему струменів 3I/ATLAS, а також аномально високе співвідношення нікелю до заліза в складі комети, каже Леб.

Вбудовування технологічного об'єкта всередину комети має перевагу в тому, що обладнання маскується під природний об'єкт, а значить будь-які спостерігачі не зможуть його виявити.

Фотографія комети 3I/ATLAS Фото: комета

Якщо відправити космічний апарат для дослідження комети 3I/ATLAS з близької відстані, то можна було б виявити джерело енергії, необхідне для перетворення води на водневе і кисневе паливо, а також для забезпечення роботи космічного апарату всередині комети, каже Леб.

Виявлення міжзоряного апарату такого типу може спонукати людство використовувати природні міжзоряні об'єкти для тієї ж мети.

За словами Леба, якби ми вирішили автостопом дістатися до інших зірок, то спочатку потрібно виявити відповідний міжзоряний об'єкт. Потім потрібно доставити на нього корисне навантаження, що включає джерело енергії та технологічне обладнання, за траєкторією, що перетинає шлях міжзоряного об'єкта, з досить низькою швидкістю удару, щоб корисне навантаження не було пошкоджено. Також потрібно наділити обладнання штучним інтелектом, щоб апарат працював у повністю автономному режимі.

Леб каже, що з урахуванням цієї перспективи, доцільно продовжувати спостереження за кометою 3I/ATLAS найближчими місяцями, зокрема після її проходження поблизу Юпітера 16 березня 2026 року.

