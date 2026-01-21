Астрономи зазирнули в "Око Бога": у ньому побачили вогняні стовпи (фото)

Нове зображення космічного телескопа Вебб дає рідкісну можливість зазирнути в майбутнє нашої власної зірки.

Космічний телескоп Вебб зробив детальну фотографію туманності Равлик, де видно шари газу, скинуті вмираючою зіркою, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На новій фотографії телескопа Вебб показано збільшений вигляд культової туманності Равлик, також відомої як "Око Бога" через її схожий на око вигляд. У центрі туманності знаходиться білий карлик. Це залишкове ядро вмираючої зірки. Білий карлик викидає речовину, яка стикається з більш холодною навколишньою оболонкою з газу і пилу.

Зображення дає змогу зазирнути в майбутнє Сонце, яке приблизно через 5 мільярдів років завершить свій життєвий цикл.

Відео дня

За допомогою камери NIRCam телескопа Вебб невелика частина туманності Равлик постає у всій красі, демонструючи кометоподібні вузли, пилові зоряні вітри та шари газу.

На зображенні видно хмарні стовпи, що оточують внутрішню область газової оболонки, яка розширюється. Швидко рухомі потоки гарячого газу від зірки, що помирає, стикаються з більш повільними і холодними оболонками газу і пилу, скинутими зіркою на більш ранньому етапі її життя, створюючи унікальну форму туманності.

Білий карлик, який перебуває за межами збільшеного зображення телескопа Вебб, розташований у самому центрі туманності. Випромінювання вмираючої зірки висвітлює навколишній газ. Найближче до білого карлика розташований гарячий іонізований газ, а далі — холодніший молекулярний водень.

На зображенні температура і хімічний склад матеріалу представлені різними кольорами. Синій колір позначає найгарячіший газ, жовтим кольором показаний холодніший, а на зовнішніх краях туманності червонуваті тони позначають найхолодніший матеріал.

Туманність Равлик була вперше виявлена 1824 року і відтоді стала однією з найбільш знакових особливостей нашого нічного неба завдяки своїй вражаючій формі та близькому розташуванню.

Розташована всього за 650 світлових років від Землі, ця туманність у формі ока є однією з найближчих до нашої планети яскравих планетарних туманностей.

Як уже писав Фокус, за допомогою телескопа Вебб астрономи виявили одну з найдавніших наднових у відомому Всесвіті.