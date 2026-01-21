Астрономы заглянули в "Глаз Бога": в нем увидели огненные столпы (фото)

Новое изображение космического телескопа Уэбб дает редкую возможность заглянуть в будущее нашей собственной звезды.

Космический телескоп Уэбб сделал детальную фотографию туманности Улитка, где видны слои газа, сброшенные умирающей звездой, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На новой фотографии телескопа Уэбб показан увеличенный вид культовой туманности Улитка, также известной как "Глаз Бога" из-за ее похожего на глаз вида. В центре туманности находится белый карлик. Это остаточное ядро ​​умирающей звезды. Белый карлик выбрасывает вещество, которое сталкивается с более холодной окружающей оболочкой из газа и пыли.

Відео дня

Изображение позволяет заглянуть в будущее Солнце, которое примерно через 5 миллиардов лет завершит свой жизненный цикл.

С помощью камеры NIRCam телескопа Уэбб небольшая часть туманности Улитка предстает во всей красе, демонстрируя кометоподобные узлы, пылающие звездные ветры и слои газа.

На изображении видны облачные столбы, окружающие внутреннюю область расширяющейся газовой оболочки. Быстро движущиеся потоки горячего газа от умирающей звезды сталкиваются с более медленными и холодными оболочками газа и пыли, сброшенными звездой на более раннем этапе ее жизни, создавая уникальную форму туманности.

Белый карлик, который находится за пределами увеличенного изображения телескопа Уэбб, расположен в самом центре туманности. Излучение умирающей звезды освещает окружающий газ. Ближе всего к белому карлику находится горячий ионизированный газ, а дальше — более холодный молекулярный водород.

На изображении температура и химический состав материала представлены разными цветами. Синий цвет обозначает самый горячий газ, желтым цветом показан более холодный, а на внешних краях туманности красноватые тона обозначают самый холодный материал.

Туманность Улитка была впервые обнаружена в 1824 году и с тех пор стала одной из самых знаковых особенностей нашего ночного неба благодаря своей поразительной форме и близкому расположению.

Расположенная всего в 650 световых годах от Земли, эта туманность в форме глаза является одной из самых близких к нашей планете ярких планетарных туманностей.

Как уже писал Фокус, с помощью телескопа Уэбб астрономы обнаружили одну из самых древних сверхновых в известной Вселенной.