Телескоп Джеймс Уэбб нашел "богиню рассвета": она скрывалась в ранней Вселенной (фото)

Чрезвычайно ранний взрыв сверхновой типа II, названный в честь богини рассвета в древнегреческой мифологии, произошел всего через 1 миллиард лет после Большого взрыва.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили чрезвычайно далекую сверхновую, которая образовалась после смерти звезды в ранней Вселенной. Расчеты показывают, что этот взрыв произошел примерно через миллиард лет после рождения Вселенной. Это значит, что свет от сверхновой перемещался по космосу, чтобы достичь телескопа около 12,8 миллиардов лет. Это одна из самых ранних сверхновых типа II, обнаруженных астрономами. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы получили изображения сверхновой типа II. Она получила название "Эос" в честь богини рассвета из древнегреческой мифологии, ведь период истории Вселенной, когда она образовалась часто называют "космическим рассветом". Эта сверхновая может помочь астрономам лучше понять, как звезды и галактики эволюционируют на протяжении миллиардов лет.

Более глубокое понимание самых ранних звезд во Вселенной может помочь астрономам лучше понять, как формировались, жили и умирали звезды в ранней Вселенной и распределяли по космосу тяжелые химические элементы, в том числе необходимые для жизни.

Но увидеть отдельные звезды из ранней Вселенной очень непросто, ведь они находятся на очень большом расстоянии от нас. Но взрывы сверхновых намного ярче света звезд, что позволяет ученым изучать последние стадии звездной эволюции.

Сверхновая возникает, когда массивная звезда, с массой как минимум в 8 раз превышающей массу Солнца, взрывается в конце своей жизни. Сверхновые типа II содержат в своих спектрах водород. Бывают сверхновые типа II-P, когда их яркость снижается медленно и сверхновые типа II-L, у которых яркость снижается намного быстрее. Анализ излучения сверхновой показал, что "Эос" – это сверхновая типа II-P.

Сверхновая "Эос" была обнаружена с помощью скопления галактик, которое усилило ее свет своей гравитацией. Сверхновая видна дважды слева вверху из-за эффекта гравитационного линзирования Фото: NASA

Независимо от типа, сверхновые встречаются не очень часто. В нашей галактике Млечный Путь за 100 лет возникает всего 2-3 сверхновых.

Чтобы получить изображение сверхновой "Эос" астрономы использовали явление, известное как гравитационное линзирование. Оно происходит, когда свет от более далекого объекта проходит через область пространства-времени, искривленную огромной гравитацией массивного объекта, например, скопления галактик. Искривление усиливает этот свет, позволяя ученым обнаруживать объекты, которые иначе были бы слишком тусклыми, чтобы их увидеть.

Астрономы выяснили, что эта сверхновая имеет в своем спектре много водорода, и звезда, ее создавшая, существовала в среде с очень низкой концентрацией химических, которые тяжелее водорода.

Как выяснили ученые, звезда содержала менее 10% более тяжелых химических элементов, чем имеет Солнце. Это еще раз подтверждает то, сверхновая взорвалась в ранней Вселенной, ведь в течение первого миллиарда лет истории космоса звезды еще не смогли наполнить пространство большим количеством тяжелых химических элементов.

Астрономам нужно обнаружить больше сверхновых из ранней Вселенной, чтобы подтвердить, типичны ли свойства "Эос" для массивных звезд и сверхновых той эпохи. Но эти открытия могут помочь ученым проследить эволюцию звезд и галактик от ранней Вселенной до наших дней.

