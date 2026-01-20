К Земле приближается космический объект диаметром 10 км: когда и как его увидеть (фото)

Комета C/2024 E1 (Wierzchos), обнаруженная в 2024 году, значительно увеличила свою яркость перед тем, как приблизиться к Солнцу и к Земле.

Сегодня, 20 января, комета C/2024 E1 (Wierzchos) приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние, известное как перигелий. Она будет находиться на расстоянии, которое составляет чуть более половины расстояния от Земли до Солнца, что приведет к значительному увеличению ее яркости. Позже комета приблизится к Земле. Но можно ли ее будет увидеть невооруженным глазом? Об этом пишет Space.

Астрономы впервые обнаружили комету C/2024 E1 (Wierzchos) в 2024 году. Первоначальные оценки размера ядра кометы показали, что оно имеет диаметр примерно 13 километров. Дальнейшие наблюдения в 2025 году показали, что ядро кометы имеет размер от 2 до 10 километров. Более точно определить ее размер могут помочь наблюдения за кометой, когда она убудет находится на близком, по космическим меркам, расстоянии от Солнца и Земли.

Считается, что эта комета прибыла из облака Оорта, структуры, окружающей Солнечную систему, и наполненную ледяными объектами.

Во вторник, 20 января, комета C/2024 E1 (Wierzchos) будет находится на расстоянии почти 85 миллионов километров от Солнце в точке своей орбиты, известной как перигелий. То есть комета будет находится на минимальном расстоянии от Солнца и это произойдет в 20:24 по Киеву.

Ожидается, что в перигелии сочетание близости кометы к Солнцу и влияние нашей звезды на комету повысят ее яркость, а значит улучшат ее видимость в ночном небе.

Тепло от Солнца испаряет ледяные вещества из ядра кометы, а потому в космос вылетает большое количество газа и пыли, которое образует кому, то есть оболочку вокруг ядра кометы. Заряженные частицы, исходящие от Солнца, уносят это вещество и так возникает характерный хвост кометы. Кома кометы отражает больше солнечного света, а потому яркость ледяного объекта повышается.

Согласно расчетам астрономов, пиковая яркость кометы или ее звездная величина 20 января будет составлять +8,1 (чем меньше число, тем ярче объект на ночном небе). Это означает, что комету C/2024 E1 (Wierzchos) нельзя увидеть невооруженным глазом, ведь люди могут видеть без помощи телескопов и биноклей только те космические объекты, звездная величина которых не превышает +6,5. И то нужно очень темное небо. Но комету C/2024 E1 (Wierzchos) можно будет увидеть с помощью небольшого телескопа или бинокля.

Наблюдатели в Северном полушарии получат еще одну возможность увидеть эту комету во время ее максимального сближения с Землей 17 февраля, когда она пройдет на расстоянии чуть более 148 миллионов километров. Это примерно на 2 миллиона километров меньше расстояния между Землей и Солнцем. Комета будет видна низко над юго-западным горизонтом после заката, но будет иметь звездную величину +8,9, как показывают расчеты. Чем дальше комета ото Солнца, тем более тусклой она становится.

