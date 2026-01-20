До Землі наближається космічний об'єкт діаметром 10 км: коли і як його побачити (фото)

Комета C/2024 E1 (Wierzchos), виявлена 2024 року, значно збільшила свою яскравість перед тим, як наблизитися до Сонця і до Землі.

Сьогодні, 20 січня, комета C/2024 E1 (Wierzchos) наблизиться до Сонця на максимально близьку відстань, відому як перигелій. Вона перебуватиме на відстані, яка становить трохи більше половини відстані від Землі до Сонця, що призведе до значного збільшення її яскравості. Пізніше комета наблизиться до Землі. Але чи можна її буде побачити неозброєним оком? Про це пише Space.

Астрономи вперше виявили комету C/2024 E1 (Wierzchos) у 2024 році. Початкові оцінки розміру ядра комети показали, що воно має діаметр приблизно 13 кілометрів. Подальші спостереження у 2025 році показали, що ядро комети має розмір від 2 до 10 кілометрів. Точніше визначити її розмір можуть допомогти спостереження за кометою, коли вона перебуватиме на близькій, за космічними мірками, відстані від Сонця і Землі.

Вважається, що ця комета прибула з хмари Оорта, структури, що оточує Сонячну систему, і наповнену крижаними об'єктами.

У вівторок, 20 січня, комета C/2024 E1 (Wierzchos) перебуватиме на відстані майже 85 мільйонів кілометрів від Сонця в точці своєї орбіти, відомої як перигелій. Тобто комета перебуватиме на мінімальній відстані від Сонця і це станеться о 20:24 за Києвом.

Зелений об'єкт у центрі знімка — це комета C/2024 E1 (Wierzchos) Фото: space.com

Очікується, що в перигелії поєднання близькості комети до Сонця і вплив нашої зірки на комету підвищать її яскравість, а значить поліпшать її видимість у нічному небі.

Тепло від Сонця випаровує крижані речовини з ядра комети, а тому в космос вилітає велика кількість газу і пилу, яке утворює кому, тобто оболонку навколо ядра комети. Заряджені частинки, що виходять від Сонця, забирають цю речовину і так виникає характерний хвіст комети. Кома комети відбиває більше сонячного світла, а тому яскравість крижаного об'єкта підвищується.

Астрономи вперше виявили комету C/2024 E1 (Wierzchos) у 2024 році Фото: space.com

Згідно з розрахунками астрономів, пікова яскравість комети або її зоряна величина 20 січня становитиме +8,1 (що менше число, то яскравіший об'єкт на нічному небі). Це означає, що комету C/2024 E1 (Wierzchos) не можна побачити неозброєним оком, адже люди можуть бачити без допомоги телескопів і біноклів тільки ті космічні об'єкти, зоряна величина яких не перевищує +6,5. І то потрібно дуже темне небо. Але комету C/2024 E1 (Wierzchos) можна буде побачити за допомогою невеликого телескопа або бінокля.

Спостерігачі в Північній півкулі отримають ще одну можливість побачити цю комету під час її максимального зближення із Землею 17 лютого, коли вона пройде на відстані трохи більше 148 мільйонів кілометрів. Це приблизно на 2 мільйони кілометрів менше відстані між Землею і Сонцем. Комета буде видна низько над південно-західним обрієм після заходу сонця, але матиме зоряну величину +8,9, як показують розрахунки. Чим далі комета від Сонця, тим більш тьмяною вона стає.

