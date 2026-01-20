Отримано зображення рідкісного виверження плазми: виривається з найгарячішої частини Сонця (відео)

За допомогою космічного апарату Proba-3 астрономи отримали унікальні зображення корони Сонця і зафіксували появу величезних протуберанців.

Європейське космічне агентство опублікувало анімацію, створену із зображень, зроблених місією Proba-3. Анімація показує виверження протуберанців із поверхні Сонця, а також найгарячішу частину атмосфери нашої зірки, пише Phys.

Місія Proba-3 Європейського космічного агентства складається з двох космічних апаратів, здатних літати в точно контрольованому строю для створення штучних сонячних затемнень на орбіті. Один апарат закриває Сонце, а інший знімає зображення події. У результаті яскравий диск Сонця перекривається, що дасть змогу вченим краще бачити виверження, які виходять із поверхні Сонця.

Анімація об'єднує дані коронографа ASPIICS на борту Proba-3, де жовтим кольором показано корону Сонця і дані приладу AIA апарату NASA Solar Dynamics Observatory, де показано темно-помаранчевим кольором диск Сонця.

За допомогою космічного апарата Proba-3 астрономи отримали унікальні зображення корони Сонця і зафіксували появу величезних протуберанців Фото: ESA

Анімація показує три виверження на поверхні Сонця, що відбулися протягом п'яти годин. Цю анімацію отримано в результаті спостережень за Сонцем в активний період, водночас кожні п'ять хвилин робили одне зображення, що зафіксувало три виверження протуберанців.

Корона Сонця — це найгарячіша область нашої зірки. Одним із ключових елементів місії Proba-3 є дослідження причин, через які корона гарячіша за поверхню Сонця. Це здається нелогічним, але вона приблизно у 200 разів гарячіша за поверхню нашої зірки, яка розташована ближче до джерела тепла. Якщо поверхня Сонця має температуру 5500 градусів Цельсія, то температура корони сягає мільйона градусів Цельсія і більше.

Активність Сонця в той самий час зафіксував апарат NASA Solar Dynamics Observatory Фото: solar-system

Як пояснять вчені, іноді поблизу Сонця спостерігаються структури, що складаються з відносно холодної плазми, хоча їхня температура становить близько 10 000 градусів Цельсія. Вони набагато холодніші за навколишню корону, і створюють те, що називається протуберанцем.

Протуберанці вивергаються і розширюються від поверхні Сонця, викидаючи плазму в космос.

Прилад ASPIICS місії Proba-3 використовує різні фільтри для реєстрації сонячного випромінювання в різних довжинах хвиль, які відповідають різним елементам корони. Виверження протуберанців у цій анімації були зафіксовані в спектральній лінії, що випромінюється атомами гелію. Зображення приладу AIA показує випромінювання в іншій спектральній лінії, створюваній гелієм. Жовте світіння корони викликане розсіюванням видимого світла від поверхні Сонця на електронах корони.

Ця анімація показує сонячну атмосферу так само, як її побачило б людське око під час повного затемнення через жовтий фільтр приладу ASPIICS.

