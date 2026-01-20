Получены изображения редкого извержения плазмы: вырывается из самой горячей части Солнца (видео)

С помощью космического аппарата Proba-3 астрономы получили уникальные изображения короны Солнца и зафиксировали появление огромных протуберанцев.

Европейское космическое агентство опубликовало анимацию, созданную из изображений, сделанных миссией Proba-3. Анимация показывает извержения протуберанцев с поверхности Солнца, а также самую горячую часть атмосферы нашей звезды, пишет Phys.

Миссия Proba-3 Европейского космического агентства состоит из двух космических аппаратов, способных летать в точно контролируемом строю для создания искусственных солнечных затмений на орбите. Один аппарат закрывает Солнце, а другой снимает изображение события. В результате яркий диск Солнца перекрывается, что позволит ученым лучше видеть извержения, исходящие с поверхности Солнца.

Анимация объединяет данные коронографа ASPIICS на борту Proba-3, где желтым цветом показана корона Солнца и данные прибора AIA аппарата NASA Solar Dynamics Observatory, где показан темно-оранжевым цветом диск Солнца.

С помощью космического аппарата Proba-3 астрономы получили уникальные изображения короны Солнца и зафиксировали появление огромных протуберанцев Фото: ESA

Анимация показывает три извержения на поверхности Солнца, произошедшие в течение пяти часов. Эта анимация получена в результате наблюдений за Солнцем в активный период, при этом каждые пять минут делалось одно изображение, запечатлевшее три извержения протуберанцев.

Корона Солнца — это самая горячая область нашей звезды. Одним из ключевых элементов миссии Proba-3 является исследование причин, по которым корона горячее поверхности Солнца. Это кажется нелогичным, но она примерно в 200 раз горячее, чем поверхность нашей звезды, которая находится ближе к источнику тепла. Если поверхность Солнца имеет температуру 5500 градусов Цельсия, то температура короны достигает миллиона градусов Цельсия и более.

Активность Солнца в то же время запечатлел аппарат NASA Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

Как объяснит ученые, иногда вблизи Солнца наблюдаются структуры, состоящие из относительно холодной плазмы, хотя их температура составляет около 10 000 градусов Цельсия. Они намного холоднее окружающей короны, и создают то, что называется протуберанцем.

Протуберанцы извергаются и расширяются от поверхности Солнца, выбрасывая плазму в космос.

Прибор ASPIICS миссии Proba-3 использует различные фильтры для регистрации солнечного излучения в разных длинах волн, которые соответствуют различным элементам короны. Извержения протуберанцев в этой анимации были зафиксированы в спектральной линии, излучаемой атомами гелия. Изображение прибора AIA показывает излучение в другой спектральной линии, создаваемой гелием. Желтое свечение короны вызвано рассеянием видимого света от поверхности Солнца на электронах короны.

Эта анимация показывает солнечную атмосферу так же, как ее увидел бы человеческий глаз во время полного затмения через желтый фильтр прибора ASPIICS.

