Лучшее полярное сияние за 20 лет полетов: пилот сделал фотографии с высоты 11 км (фото)

Фотографии впечатляющего полярного сияния сделал пилот самолета Boeing 787 Dreamliner во время сильной геомагнитной бури уровня G4. Это была одна из самых сильных магнитных бурь на Земле за последние годы.

19 января Землю накрыла мощная магнитная буря уровня G4, вызванная столкновением коронального выброса массы с Солнца с магнитным полем нашей планеты. Мэтт Мелник, пилот гражданской авиации и охотник за полярным сиянием, стал свидетелем потрясающего физического явления в атмосфере во время полета из Канады в Европу. Мелник говорит, что это было самое невероятное полярное сияние, которое он когда-либо видел за 20 лет полетов, пишет Space.

Во время недавней магнитной бури уровня G4 (самой мощной магнитной бурей является та, которая имеет уровень G5), а именно вечером 19 января, полярное сияние наблюдалось по всему миру далеко за пределами полярных регионов, где оно обычно наблюдается. Пожалуй, лучшим местом для наблюдения и съемки полярного сияния была кабина пассажирского авиалайнера Boeing 787 Dreamliner. Этим воспользовался пилот Мэтт Мелник, который использовал свою камеру с широкоугольным объективом, чтобы сделать потрясающие фотографии атмосферного явления.

По словам Мелника, полярное сияние стало видно, как только самолет поднялся над облаками во время полета из Калгари, Канада, в Лондон, Великобритания и это явление пилот наблюдал почти в течение всего полета. Пилот говорит, что он не забудет этот вечер еще долго, ведь это было самое невероятное полярное сияние, которое он когда-либо видел за 20 лет полетов.

Захватывающие фотографии полярного сияния были сделаны с высоты 11 километров над Канадой.

С крейсерской высоты таких самолетов, как Boeing 787 Dreamliner, высоко над облаками и вдали от светового загрязнения городов, полярное сияние может казаться ярче, четче и более масштабным, чем с земли.

Полярное сияние возникает из-за взаимодействия заряженных солнечных частиц с атомами газов, в основном кислорода и азота, в верхних слоях атмосферы Земли. Но особенно потрясающим полярное синие становится во время магнитной бури на нашей планете, когда мощный поток плазмы врезается в магнитное поле Земли.

Когда солнечные частицы врезаются в атомы кислорода и азота, то последние получают избыточную энергию. Чтобы вернуться в обычное состояние, атомы должны избавиться от лишней энергии и делают они это выпуская частицу света — фотон. Таким образом в атмосфере возникает красочное полярное сияние.

