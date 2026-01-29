Межзвездный объект 3I/ATLAS: телескоп NASA увидел, как он покидает Солнечную систему (фото)

Космический телескоп NASA TESS, предназначенный для поиска новых планет, запечатлел движение гостя из другой звездной системы. Новые данные, как надеются ученые, позволят получить больше информации об этом загадочном объекте.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который NASA и большинство астрономов считают кометой, прибывшей из другой части Млечного Пути, был обнаружен в начале июля 2025 года. В конце октября комета 3I/ATLAS приблизилась на максимально близкое расстояние к Солнцу, в декабре – к Земле, а сейчас летит в сторону Юпитера, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему. Космический телескоп NASA TESS, предназначенный для поиска новых планет, запечатлел движение кометы 3I/ATLAS, которая покидает нашу звездную систему. По словам ученых, полученные данные могут помочь раскрыть некоторые тайны этого загадочного межзвездного объекта, пишет Space.

У 3I/ATLAS есть много странных особенностей, включая необычный химический состав, не такой как у известных комет, а также необычная траектория движения, которая позволяет межзвездному объекту подлетать относительно близко к планетам Солнечной системы. Поэтому, некоторые ученые предположили, что на самом деле это может быть не комета, а космический аппарат внеземной цивилизации. Но эта теория не поддерживается большинством астрономов, в том числе из NASA, которые утверждают, что это хоть и странная, но комета.

Одна из более ранних фотографий кометы 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Космический телескоп TESS занимается поиском планет, расположенных вне Солнечной системы с помощью транзитного метода. Далекая звезда теряет свою яркость на некоторое время, когда на ее фоне проходит планета. Таким образом TESS идентифицирует новые миры. Но широкое поле зрения TESS также делают его полезным для обнаружения и отслеживания объектов в Солнечной системе, включая кометы и астероиды.

Во время специальной серии наблюдений с 15 по 22 января телескоп TESS провел наблюдение за межзвездным объектом 3I/ATLAS, когда он покидал Солнечную систему. TESS зафиксировал комету как яркую, быстро движущуюся точку, оставляющую слабый хвост на фоне насыщенного звездного неба. К сожалению, наблюдения телескопа TESS были прерваны, когда он перешел в безопасный режим работы из-за проблемы с солнечными панелями.

TESS зафиксировал комету 3I/ATLAS как яркую, быстро движущуюся точку, оставляющую слабый хвост на фоне насыщенного звездного неба Фото: NASA

Ученые хотят использовать полученные данные для изучения активности кометы, что позволит понять, насколько интенсивно она сбрасывает пыль и газ в космос и как быстро вращается ее ядро. Возможно, эти данные помогут раскрыть некоторые секреты 3I/ATLAS.

​Новые данные показали, что яркость кометы 3I/ATLAS составляет звездную величину 11,5. Чем она меньше, тем ярче объект, а значит его легче увидеть невооруженным глазом. Люди могут видеть в ночном небе без телескопов и биноклей объекты со звездной величиной до значения 6.

Хотя комета 3I/ATLAS была обнаружена в июле прошлого года, ученые из NASA выяснили, что еще в мае телескоп TESS наблюдал этот межзвездный объект, как показали архивные изображения. Проанализировав все данные и объединив множество наблюдений, астрономы смогли отследить перемещение межзвездного гостя.

