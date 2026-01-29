Бывший бомбардировщик: самолет NASA совершил аварийную огненную посадку, что известно (видео)

Причина технической неисправности самолета пока неясна, но NASA проводит расследование инцидента.

Исследовательский самолет NASA WB-57 совершил огненную посадку без шасси после возникновения технической неисправности. Члены экипажа не пострадали. Что именно стало причиной неисправности, пока неизвестно, пишет Space.

Один из научных самолетов NASA совершил аварийную посадку на аэродроме Эллингтон-Филд в Хьюстоне во вторник, 27 января. Самолет без шасси проскользнул по взлетно-посадочной полосе, оставляя за собой след огня и дыма. Причина неисправности пока неясна, но, по всей видимости, она затронула шасси самолета.

В среду, 28 января, в NASA сообщили, что настоящее время идет расследование причин аварии самолета WB-57, но самое главное, что члены экипажа не пострадали и чувствуют себя хорошо.

Исследовательский самолет WB-57 вылетел с аэродрома Эллингтон-Филд для планового полета примерно в 10:19 утра по местному времени, а уже примерно в 11:19 совершил незапланированную посадку.

У NASA есть три самолета WB-57, которые десятилетиями выполняют исследовательские миссии. Эти самолеты являются модифицированными версиями самолета Martin B-57 Canberra, который был построен как бомбардировщик и разведывательный самолет для ВВС США в 1953 году. Этот самолет широко использовался во время войны во Вьетнаме. Он был спроектирован для полетов на высоте до 19 километров с дальностью полета до 4000 километров.

Пока что два из трех самолетов WB-57 временно не эксплуатируются, ведь проводится проверка их технического состояния. Самолет, который совершил аварийную посадку, является единственным, который в последнее время выполнял научные миссии для NASA.

Все три самолета WB-57 базируются на аэродроме Эллингтон-Филд, расположенном недалеко от Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне.

Поскольку WB-57 был изначально спроектирован как бомбардировщик, он способен нести тяжелые грузы — до 4000 килограммов. Таким образом самолет может нести на борту много оборудования, необходимого для проведения научных экспериментов. В частности, с помощью WB-57 ученые изучают солнечные затмения и корону Солнца, которая видна во время этих событий. Это верхняя часть атмосферы Солнца.

Например, в апреле 2024 года ученые с помощью самолета WB-57 наблюдали солнечное затмение в течение 6 минут, то есть дольше, чем наблюдатели в любой точке Земли. Специальные приборы позволили получить важную информацию о короне Солнца в разных диапазонах длин волн света.

