Путешествия во времени: в космосе есть "шрамы", позволяющие это делать, считают физики

Перемещения во времени в некотором смысле не противоречат общей теории относительности Эйнштейна. Но все так просто.

Космические струны — это своеобразные "шрамы", оставшиеся после того, как Вселенная в самом начале резко изменилась из высокоэнергетической среды в низкоэнергетическую. Физики считают, что космические струны могут искривлять пространство-время, создавая замкнутую времениподобную кривую. С ее помощью теоретически можно перемещаться во времени. Но ученые точно не знают, как путешествовать во времени с помощью космических струн. Но будущие наблюдения могут рассказать больше о том, как это может происходить, пишет Popular Mechanics.

"Шрамы" в ткани пространства-времени

Считается, что до Большого взрыва, наша Вселенная была очень горячим, очень плотным и чрезвычайно высокоэнергетическим местом. Все изменилось, когда произошел Большой взрыв 13,8 миллиарда лет назад. Очень быстрое начальное расширение Вселенной привело к появлению четырех главных сил природы: гравитации, электромагнитного взаимодействия, слабого взаимодействия (отвечает за радиоактивный распад) и сильного взаимодействия (удерживает атомные ядра вместе). Также в это время были созданы элементарные частицы. И, в конечном итоге это резкое изменение Вселенной оставило "шрамы" в ткани пространства-времени. Физики называют их космическими струнами.

Космические струны — это артефакты того, как выглядела Вселенная в моменты перед тем, как она быстро перешла из высокоэнергетической среды в низкоэнергетическую. Эти струны примерно такой же толщины, как протон, чрезвычайно плотные и длиной в световые годы.

Физики считают, что космические струны пассивно дрейфуют во Вселенной, но их активное изучение может стать ключом к своего рода путешествиям во времени.

Машина времени в космосе

Кен Олум физик и астроном в Университете Тафтса, говорит, что две бесконечные параллельные космические струны, проходящие мимо друг друга, создадут машину времени, искривив пространство-время. В результате, если вы будете двигаться по траектории вдоль этих струн, вы вернетесь в исходную точку раньше, чем покинули ее.

Хотя математические расчеты, объясняющие это путешествие во времени с помощью космических струн, верны, Олум говорит, что не стоит слишком радоваться. Проблема заключается в том, что ученые еще никогда не наблюдали космические струны.

Теория относительности Эйнштейна предполагает, что во Вселенной существуют замкнутые времениподобные кривые. Это своеобразные пути через пространство-время в виде петель, которые замыкаются сами на себе, а значит с их помощью теоретически можно путешествовать во времени Фото: IFLS

Теория о путешествии во времени с помощью космических струн

В 1991 году физик Джон Ричард Готт предложил наиболее популярную идею путешествия во времени с помощью космических струн. Он предположил, что две бесконечные параллельные космические струны, проходящие мимо друг друга, могут искажать пространство-время, создавая петлю времени, известную как замкнутая времениподобная кривая. Это петля времени, которая возвращает путешественника во времени в его точку отсчета до момента, когда он ее покинул.

Наличие такой петли времени предполагает общая теория относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, объекты с массой могут искривлять пространство-время, что допускает возможность сокращения пути во времени с помощью сжатия пространства. Замкнутые времениподобные кривые также объясняют, как теоретически работают червоточины. Это гипотетические тоннели, с помощью которых можно быстро перемещаться во времени и пространстве.

Путешествия во времени маловероятны, но нельзя сказать, что они невозможны

Математическая основа теоретической супермагистрали из космических струн верна, но это не обязательно означает, что мы приблизились к путешествиям во времени. Во-первых, перемещение со скоростью, близкой к скорости света, необходимое для такого путешествия, очень сложно достичь, если вообще возможно. Во-вторых, согласно общей теории относительности Эйнштейна, чем быстрее движется объект, тем больше энергии ему требуется для дальнейшего ускорения. Но пока нет способа произвести огромное количество энергии, необходимой для разгона космического корабля до почти скорости света.

Генри Тай, физик из Корнельского университета говорит, что по сравнению с другими теоретическими способами путешествия во времени, такими как червоточины, он больше убежден в возможностях космических струн. Ученый говорит, что путешествия во времени маловероятны, но нельзя сказать, что они невозможны. Но перед тем как создавать машину времени, ученым нужно обнаружить космические струны.

Путешествия во времени маловероятны, но нельзя сказать, что они невозможны. Но перед тем как создавать машину времени, ученым нужно обнаружить космические струны Фото: ScienceAlert

К счастью, это открытие может быть ближе, чем когда-либо, благодаря проекту NANOGrav. Астрономы из этого проекта ищут низкочастотные гравитационные волны и в 2020 году они уже обнаружили сигнал, который отличается от всех остальных сигналов гравитационных волн. Ученые считают, что это может быть сигнал, который исходит от космических суперструн.

В отличие от космических струн, оставшихся от ранней Вселенной, космические суперструны берут свое начало в теории струн. Она предполагает, что Вселенная состоит из десяти измерений, где только четыре составляют пространство и время, как мы их знаем. Остальные измерения представляют собой своего рода невидимый каркас. В этой модели Вселенной очень маленькие объекты, называемые струнами, заменяют элементарные частицы.

По словам Олума, струны из теории струн могли быть сильно растянуты каким-то механизмом на ранних этапах существования Вселенной, превратившись в космические суперструны и их легче обнаружить.

Чтобы подтвердить, действительно ли эти сигналы исходили от космических струн, ученым потребуется больше данных, которые, как ожидается, поступят в ближайшие несколько лет.

Тай говорит, что если новые данные подтвердят существование космических струн, особенно космических суперструн, то это изменит все, что мы знаем о физике. Если космические струны однажды изменят физику, то возможно ученые смогут понять, каким образом с помощью космических струн можно перемещаться во времени.

