Колишній бомбардувальник: літак NASA здійснив аварійну вогняну посадку, що відомо (відео)

Дослідницький літак NASA WB-57 здійснив вогняну посадку без шасі після виникнення технічної несправності. Члени екіпажу не постраждали. Що саме стало причиною несправності, поки невідомо, пише Space.

Один із наукових літаків NASA здійснив аварійне приземлення на аеродромі Еллінгтон-Філд у Г'юстоні у вівторок, 27 січня. Літак без шасі прослизнув злітно-посадковою смугою, залишаючи за собою слід вогню і диму. Причина несправності поки незрозуміла, але, вочевидь, вона торкнулася шасі літака.

У середу, 28 січня, у NASA повідомили, що наразі триває розслідування причин аварії літака WB-57, але найголовніше, що члени екіпажу не постраждали і почуваються добре.

Дослідницький літак WB-57 вилетів з аеродрому Еллінгтон-Філд для планового польоту приблизно о 10:19 ранку за місцевим часом, а вже приблизно об 11:19 здійснив незаплановану посадку.

У NASA є три літаки WB-57, які десятиліттями виконують дослідницькі місії. Ці літаки є модифікованими версіями літака Martin B-57 Canberra, який був побудований як бомбардувальник і розвідувальний літак для ВПС США в 1953 році. Цей літак широко використовувався під час війни у В'єтнамі. Він був спроектований для польотів на висоті до 19 кілометрів з дальністю польоту до 4000 кілометрів.

Поки що два з трьох літаків WB-57 тимчасово не експлуатуються, адже проводиться перевірка їхнього технічного стану. Літак, який здійснив аварійну посадку, є єдиним, який останнім часом виконував наукові місії для NASA.

Усі три літаки WB-57 базуються на аеродромі Еллінгтон-Філд, розташованому недалеко від Космічного центру NASA імені Джонсона в Г'юстоні.

Оскільки WB-57 був спочатку спроектований як бомбардувальник, він здатний нести важкі вантажі — до 4000 кілограмів. Таким чином літак може нести на борту багато обладнання, необхідного для проведення наукових експериментів. Зокрема, за допомогою WB-57 науковці вивчають сонячні затемнення та корону Сонця, яку видно під час цих подій. Це верхня частина атмосфери Сонця.

Наприклад, у квітні 2024 року вчені за допомогою літака WB-57 спостерігали сонячне затемнення протягом 6 хвилин, тобто довше, ніж спостерігачі в будь-якій точці Землі. Спеціальні прилади дали змогу отримати важливу інформацію про корону Сонця в різних діапазонах довжин хвиль світла.

