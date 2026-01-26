Рішення загадки комет дала схожа на Сонце зірка: що виявили астрономи (фото)

Учені виявили, що відносно близька до нас молода зірка створює і викидає космос силікатні речовини, тобто мінерали, засновані на кремнії. Дослідження дає пояснення тому, як у складі комет з'являються кристали силікатів, що вирішує давню загадку.

Наявність кристалічних силікатів, мінералів на основі кремнію, в кометах довгий час залишалася загадкою. Для утворення цих мінералів необхідний сильний нагрів, але комети формуються в холодних умовах на околицях зоряних систем, таких як Сонячна система. Яким же чином у складі комет можуть з'явитися силікати? Астрономи виявили відповідь на це питання під час нових спостережень за протозіркою EC 53. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Протозірки — це не повноцінні зірки, адже вони ще продовжують формуватися. При цьому у таких зірок відбуваються періодичні викиди випромінювання та речовини. Протозірка EC 53 знаходиться на відстані приблизно 1300 світлових років від нас, що вважається близькою відстанню за космічними мірками. Кожні 18 місяців ця зірка, яка стане схожою на Сонце, переживає приблизно 100 днів інтенсивної активності, тобто відбуваються інтенсивні викиди. За словами вчених, вони впливають на протопланетний диск із газу та пилу, що оточує молоду зірку, де в майбутньому буде сформовано планети, астероїди та комети.

Відео дня

Хоча протозірку EC 53 астрономи вивчали давно, тільки за допомогою космічного телескопа Вебб вони змогли побачити процеси, які відбуваються в протопланетному диску цієї зірки.

Астрономи виявили утворення звичайних силікатних речовин у гарячій внутрішній частині протопланетного диска і те, що потужні вітри, які виходять від протозірки, переносять кристали силікатів до зовнішніх країв протопланетного диска.

Протозірка EC 53 (обведена колом зліва) Фото: solar-system

За словами вчених, це відкриття вирішує давню загадку комет: яким чином могли опинитися кристали силікатів, яким потрібне тепло для утворення, у складі комет, що формуються в холодних умовах?

Спостереження за протозіркою показали механізм, завдяки якому в зоряних системах, таких як Сонячна система, силікатні мінерали переносяться вітрами зірки до холодних околиць протопланетного диска.

За словами астрономів, спостереження показало, як молода зірка створює і розподіляє ці силікатні частинки протопланетним диском.

Протопланетний диск EC 53 у такому вигляді існуватиме ще приблизно 100 000 років. Після цього, кристали силікатів, утворені зоряним теплом, зрештою перетворяться на камінчики, а внаслідок численних зіткнень — на планети. Те, що залишиться після утворення планет, буде астроїдами та кометами.

Нове дослідження покращує розуміння одного з найважливіших етапів формування планет і планетних систем загалом.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в космосі таємничий об'єкт, оточений хмарою з металів. Поки його природу вчені пояснити не можуть, хоча є припущення.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли несподівану причину того, що зворотний бік Місяця відрізняється від видимого нам. Вчені дійшли висновку, що внутрішня будова Місяця була деформована в результаті гігантського удару.