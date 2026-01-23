Загадковий об'єкт, оточений металевою хмарою, не можуть пояснити астрономи

Точні причини утворення хмари і природа об'єкта, навколо якого вона обертається, залишаються невідомими. Відомо, що маса загадкового об'єкта в кілька разів перевищує масу Юпітера.

Астрономи виявили масивну металеву хмару, яка обертається навколо загадкового об'єкта в космосі. Цю хмару з пилу та газу завширшки близько 200 мільйонів кілометрів було виявлено, коли астрономи помітили, що яскравість зірки, розташованої приблизно в 3000 світлових роках від Землі, значно зменшувалася за майже дев'ять місяців. Точні причини утворення хмари та природа об'єкта, навколо якого вона обертається, залишаються невідомими. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Independent.

З вересня 2024 року по травень 2025 року в зірки, схожої на Сонце під назвою J0705+0612, яка розташована за 3000 світлових років від нас, раптово знизилася яскравість на 40%. За словами вчених, у зірок, схожих на Сонце, просто так не зменшується настільки сильно яскравість. Таке різке зменшення яскравості зустрічається дуже рідко.

Астрономи провели спостереження за зіркою за допомогою телескопа в обсерваторії "Джеміні південь" і виявили, що причиною зменшення яскравості стала поява величезної хмари з газу і пилу, шириною приблизно 200 мільйонів кілометрів. За оцінками астрономів, відстань між хмарою і зіркою становить близько 2 мільярдів кілометрів.

Потім астрономи виявили, що ця хмара пов'язана гравітацією з невідомим об'єктом, який обертається навколо зірки J0705+0612. Астрономи поки не знають, що це за об'єкт, але спостереження показують, що його маса щонайменше в кілька разів перевищує масу Юпітера. Таким чином гравітація об'єкта не дає хмарі розділитися на частини.

Астрономи припускають, що загадковим об'єктом може бути велика планета, коричневий карлик (зоряний об'єкт, який не став повноцінною зіркою) або ж зірка з дуже малою масою.

Якщо це зірка, то газова хмара є навколозоряним диском, що складається з уламків формування зірки, яка обертається навколо менш масивного компаньйона J0705+0612 у подвійній системі. Якщо це планета, то хмара є навколопланетним диском, що складається з уламків формування планети.

У будь-якому разі, виявлення такої хмари — винятково рідкісне явище. Астрономи рідко спостерігають, щоб зірка була тимчасово закрита газовою хмарою сусіднього об'єкта.

Дослідження показало, що ця хмара складається з безлічі металів. Для астрономів метали — це хімічні елементи важчі за водень і гелій. Серед металів були виявлені залізо і кальцій. При цьому спостерігається динамічний рух газу в хмарі.

Поки що теорія вчених полягає в тому, що металева хмара утворилася після зіткнення двох планет у планетній системі J0705+0612. Нове спостереження дає змогу зазирнути в процеси формування планетних систем навіть після їхнього утворення, з огляду на те, що навколо зірки J0705+0612 віком 2 млрд років мало б давно завершитися утворення планет.

Автори дослідження кажуть, що ця подія показує, що навіть у зрілих планетних системах можуть відбуватися масштабні зіткнення. Це нагадування про те, що Всесвіт далеко не статичний і в ньому відбуваються безперервно процеси творення, руйнування і трансформації.

