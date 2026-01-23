НЛО над Зоною 51: у США помітили загадковий трикутний літальний апарат (відео)

Мандрівник помітив загадковий літальний апарат у формі НЛО, що пролітав над надсекретною військовою базою США — Зоною 51.

Андерс Оттесон, який називає себе туристом і відеографом, знімав свою поїздку в пустелю в штаті Невада, яка оточує відому секретну військову базу Зона 51. У небі він помітив непізнаний літальний апарат. Оттесон зазначив, що цей апарат за формою більше схожий на рівносторонній трикутник, який дослідники НЛО назвали "Доріто" (Dorito). Так називається марка популярних у США чіпсів, що мають трикутну форму. Ба більше, сканер, що відстежує незашифровані радіочастоти Зони 51, зафіксував дивну радіопередачу, повну кодових слів, пов'язаних із пивом, їжею і закусками, замість стандартного військового жаргону, пише Daily Mail.

Тругольний НЛО добре видно починаючи з 15:40

У Зоні 51 десятиліттями відбувалися розроблення та випробування революційних та експериментальних літальних апаратів, включно з F-117 Nighthawk, першим американським стелс-бомбардувальником.

Оттесон заявив, що нове спостереження трикутного НЛО доповнює нещодавні повідомлення про трикутні об'єкти, помічені над Південною Каліфорнією і Долиною Смерті, у місцях, розташованих недалеко від Зони 51.

Оттесон розповів, що він перебував у кемпінгу в пустелі штату Невада, де відкривається вид на закритий повітряний простір Зони 51. Приблизно о першій годині ночі за місцевим часом він помітив і зняв на відео, як, очевидно, з північного заходу пролетів стелс-бомбардувальник B-2 Spirit. Кілька годин потому Оттесон спостерігав другий літак, що здійснював низький проліт із північного заходу.

Траєкторія польоту трикутного НЛО відповідала прольоту на низькій висоті військових літаків, хоча Оттесон не зміг визначити його точний напрямок.

Хоча літак B-2 Spirit має схожу V-подібну конструкцію крила, в об'єкта "Доріто" був зовсім інший фюзеляж: помітно плоскіша задня кромка і відсутність крил.

Оттесон зазначив, що це не перший випадок, коли подібний загадковий літальний апарат було помічено над США. Двічі 2014 року фотографи сфотографували той самий об'єкт у формі чіпсів Dorito, показавши, що він зовсім не схожий на сучасні американські військові стелс-літаки або відомі безпілотники.

B-2 Spirit Фото: National interest

Головна відмінність полягала в тому, що це нове спостереження непізнаного літального апарату відбувалося над Зоною 51, сумнозвісною спостереженнями НЛО з 1950-х років.

Трикутні НЛО спостерігалися над США протягом десятиліть. За даними Національного центру повідомлень про НЛО, у січні в США було зафіксовано 10 випадків спостереження НЛО, в яких згадувався трикутний об'єкт. На відміну від "Доріто" над Зоною 51, у НЛО були яскраві або миготливі вогні, які було добре видно спостерігачам на землі.

Загалом із листопада 2025 року по всьому світу було зареєстровано 85 повідомлень про трикутні НЛО, зокрема у Великій Британії, Канаді, Німеччині та Бразилії.

