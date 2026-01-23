НЛО над Зоной 51: в США был замечен загадочный треугольный летательный аппарат (видео)

Путешественник заметил загадочный летательный аппарат в форме НЛО, пролетающий над сверхсекретной военной базой США — Зоной 51.

Андерс Оттесон, называющий себя туристом и видеографом, снимал свою поездку в пустыню в штате Невада, которая окружает известную секретную военную базу Зона 51. В небе он заметил неопознанный летательный аппарат. Оттесон отметил, что этот аппарат по форме больше похож на равносторонний треугольник, который исследователи НЛО назвали "Дорито" (Dorito). Так называется марка популярных в США чипсов, имеющих треугольную форму. Более того, сканер, отслеживающий не зашифрованные радиочастоты Зоны 51, зафиксировал странную радиопередачу, полную кодовых слов, связанных с пивом, едой и закусками, вместо стандартного военного жаргона, пишет Daily Mail.

Тругольный НЛО хорошо виден начиная с 15:40

В Зоне 51 десятилетиями происходили разработки и испытания революционных и экспериментальных летательных аппаратов, включая F-117 Nighthawk, первый американский стелс-бомбардировщик.

Оттесон заявил, что новое наблюдение треугольного НЛО дополняет недавние сообщения о треугольных объектах, замеченных над Южной Калифорнией и Долиной Смерти, в местах, расположенных недалеко от Зоны 51.

Оттесон рассказал, что он находился в кемпинге в пустыне штата Невада, где открывается вид на закрытое воздушное пространство Зоны 51. Примерно в час ночи по местному времени он заметил и заснял на видео, как, по всей видимости, с северо-запада пролетел стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Несколько часов спустя Оттесон наблюдал второй самолет, совершавший низкий пролет с северо-запада.

Траектория полета треугольного НЛО соответствовала пролету на низкой высоте военных самолетов, хотя Оттесон не смог определить его точное направление.

Хотя самолет B-2 Spirit имеет схожую V-образную конструкцию крыла, у объекта "Дорито" был совершенно другой фюзеляж: заметно более плоская задняя кромка и отсутствие крыльев.

Оттесон отметил, что это не первый случай, когда подобный загадочный летательный аппарат был замечен над США. Дважды в 2014 году фотографы запечатлели тот же объект в форме чипсов Dorito, показав, что он совсем не похож на современные американские военные стелс-самолеты или известные беспилотники.

B-2 Spirit Фото: National interest

Главное отличие заключалось в том, что это новое наблюдение неопознанного летательного аппарата происходило над Зоной 51, печально известной наблюдениями НЛО с 1950-х годов.

Треугольные НЛО наблюдались над США на протяжении десятилетий. По данным Национального центра сообщений об НЛО, в январе в США было зафиксировано 10 случаев наблюдения НЛО, в которых упоминался треугольный объект. В отличие от "Дорито" над Зоной 51, у НЛО были яркие или мигающие огни, которые были хорошо видны наблюдателям на земле.

В общей сложности с ноября 2025 года по всему миру было зарегистрировано 85 сообщений о треугольных НЛО, в том числе в Великобритании, Канаде, Германии и Бразилии.

