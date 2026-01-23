Загадочный объект, окруженный металлическим облаком, не могут объяснить астрономы

Точные причины образования облака и природа объекта, вокруг которого оно вращается, остаются неизвестными. Известно, что масса загадочного объекта в несколько раз превышает массу Юпитера.

Астрономы обнаружили массивное металлическое облако, которое вращающаяся вокруг загадочного объекта в космосе. Это облако из пыли и газа шириной около 200 миллионов километров было обнаружено, когда астрономы заметили, что яркость звезды, расположенной примерно в 3000 световых годах от Земли, значительно уменьшалась за почти девять месяцев. Точные причины образования облака и природа объекта, вокруг которого оно вращается остаются неизвестными. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Independent.

С сентября 2024 года по май 2025 года у звезды, похожей на Солнце под названием J0705+0612, которая находится в 3000 световых годах от нас, внезапно снизилась яркость на 40%. По словам ученых, у звезд, похожих на Солнце, просто так не уменьшается настолько сильно яркость. Такое резкое уменьшение яркости встречается очень редко.

Астрономы провели наблюдение за звездой с помощью телескопа в обсерватории "Джемини юг" и обнаружили, что причиной уменьшения яркости стало появление огромного облака из газа и пыли, шириной примерно 200 миллионов километров. По оценкам астрономов, расстояние между облаком и звездой составляет около 2 миллиарда километров.

Затем астрономы обнаружили, что это облако связано гравитацией с неизвестным объектом, который вращается вокруг звезды J0705+0612. Астрономы пока не знают, что это за объект, но наблюдения показывают, что его масса как минимум в несколько раз превышает массу Юпитера. Таким образом гравитация объекта не дает облаку разделиться на части.

Астрономы предполагают, что загадочным объектом может быть большая планета, коричневый карлик (звездный объект, который не стал полноценной звездой) или же звезда с очень малой массой.

Если это звезда, то газовое облако является околозвездным диском, состоящим из обломков формирования звезды, которое вращается вокруг менее массивного компаньона J0705+0612 в двойной системе. Если это планета, то облако является околопланетным диском, состоящим из обломков формирования планеты.

В любом случае, обнаружение такого облака — исключительно редкое явление. Астрономы редко наблюдают, чтобы звезда была временно закрыта газовым облаком соседнего объекта.

Исследование показало, что это облако состоит из множества металлов. Для астрономов металлы — это химические элементы тяжелее водорода и гелия. Среди металлов были обнаружены железо и кальций. При этом наблюдается динамичное движение газа в облаке.

Пока что теория ученых заключается в том, что металлическое облако образовалось после столкновения двух планет в планетной системе J0705+0612. Новое наблюдение позволяет заглянуть в процессы формирования планетных систем даже после их образования, учитывая, что вокруг звезды J0705+0612 возрастом 2 млрд лет должно было давно завершиться образование планет.

Авторы исследования говорят, что это событие показывает, что даже в зрелых планетных системах могут происходить масштабные столкновения. Это напоминание о том, что Вселенная далеко не статична и в ней происходят непрерывно процессы созидания, разрушения и трансформации.

