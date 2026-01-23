Замена МКС: к запуску готовится первая частная орбитальная станция (видео)

NASA создало специальную программу, в рамках которой выделяется финансирование частным компаниям для создания потенциальной замены Международной космической станции. Одномодульная орбитальная станция Haven-1 готовится к запуску уже в следующем году.

Международная космическая станция (МКС) должна прекратить свою работу в 2030 году. NASA планирует спустить ее с орбиты и затопить в водах Тихого океана. Таким образом закончится 30-летняя история МКС. Сразу несколько частных компаний конкурируют за финансирование NASA для создания потенциальной замены МКС. Одна из них, компания Vast, добилась значительного прогресса в разработке своей одномодульной орбитальной станции Haven-1, которая должна стать предшественницей большей по размеру станции Haven-2. Возможно, именно она станет полноценной заменой МКС на орбите, пишет Futurism.

Согласно планам NASA, уже в 2030 году на орбите вокруг Земли должна находится хотя бы одна космическая станция, созданная частной компанией, которая станет заменой МКС. NASA планирует использовать одну или несколько таких станций для проведения научных исследований на орбите. NASA будет заключать контракты с компаниями, что позволит размещать астронавтов и научное оборудование на их станциях.

Пока что NASA не выбрало финалистов своей программы Commercial Space Stations, в рамках которой выделяется финансирование нескольким компаниям для создания новой полноценной орбитальной станции. Известно, что будет выбрано как минимум два финалиста.

За право стать первой компанией, которая запустит на орбиту первую коммерческую космическую станцию, соревнуется компания Vast. Согласно сообщению компании, была завершена сборка основной конструкции Haven-1 и началась сборка остальных компонентов. Наземные испытания должны пройти осенью 2026 года, а уже в начале 2027 года станцию Haven-1 планируют отправить на орбиту с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

Орбитальная станция Haven-1 не рассчитана на прием большого количества астронавтов и на их длительное пребывание в космосе. Астронавты смогут находиться на станции в течение около 14 дней после того, как их туда доставит космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Но сначала Vast проведет испытания станции на орбите без экипажа.

Космическая станция Haven-1 Фото: IFLS

В компании Vast заявили, что преимуществом их станции является безопасность и низкая стоимость, а также наличие очень комфортных условий для астронавтов. Компания Vast все ждет ответа от NASA, чтобы было понятно, получит ли она дальнейшее финансирование.

Космическая станция Haven-2 Фото: space.com

Есть несколько частных компаний также хотят отправить на орбиту свои космические станции, которые могут стать заменой МКС. Компания Voyager Technologies недавно перешла к полномасштабной разработке своей станции Starlab. Компания Blue все еще разрабатывает станцию Orbital Reef, а компания Axiom Space — станцию Axiom. Хотя Axiom Space надеется отправить свою станцию на орбиту уже в 2028 году.

Пока сложно сказать, какая частная космическая станция сможет стать заменой МКС в 2030 году.

