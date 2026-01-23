Что появляется после столкновения двух звезд и яркого взрыва: астрономы увидели это (фото)

До сих пор астрономы не знали, какой объект остается после слияния двух звезд и взрыва в виде яркой красной новой.

Астрономы обнаружили, какая звезда остается после столкновения двух звезд и их слияния, в результате которого происходит взрыв, называемый яркой красной новой. С помощью космического телескопа Уэбб ученые выяснили, что результатом слияния является сверхмассивная звезда. Также они выяснили, что такое слияние звезд может создавать вещество, необходимое для существования жизни. Исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Астрономы решили выяснить, что остается после того, как две звезды сливаются в один объект и возникает взрыв, известный как яркая красная новая. Яркость эти взрывов находится между яркостью обычных новых, которые возникают, когда белый карлик поглощает вещество звезды-компаньона, и происходит ядерный взрыв, и сверхновых, которые обозначают смерть массивной звезды, что приводит к рождению черной дыры или нейтронной звезды.

Массы звезд, участвующих в слияниях, которые приводят к образованию яркой красной новой, могут варьироваться от массы меньше Солнца до массы, в 50 раз превышающей массу нашей звезды.

Астрономы обнаружили, что два события раскрывают полную историю слияний двух звезд, которые приводят к взрыву яркой красной новой. Это событие слияния звезд AT 2011kp, обнаруженное в галактике на расстоянии около 25 миллионов световых лет, и AT 1997bs, обнаруженное в галактике на расстоянии 31 миллион световых лет от нас. До сих пор астрономы не знали, какой тип звездных объектов возникает в результате слияния двух звезд и взрыва яркой красной новой, но это исследование помогло решить загадку.

Чтобы определить природу звездного объекта, оставшегося после слияний двух звезд, астрономам пришлось наблюдать за ними в течение нескольких лет после первоначального события. Это связано с тем, что при слиянии звезд, образующих яркую красную новую, они выбрасывают огромное количество звездного вещества. В результате плотная газовая оболочка скрывает созданный объект. Также яркая красная новая может выбрасывать пыль, эквивалентную массе, в 300 раз превышающей массу Земли.

Слияние звезд и взрыв яркой красной новой AT 2011kp в галактике на расстоянии около 25 миллионов световых лет от нас Фото: space.com

Но с помощью космического телескопа Уэбб астрономы смогли рассмотреть, какой звездный объект остается после слияния двух звезд и появления яркой красной новой. Оказалось, что это звезда очень похожая красный сверхгигант. Они в сотни раз больше Солнца по размеру и ли бы красный сверхгигант находился в центре Солнечной системы, то он бы поглотил Землю и другие каменистые планеты, и его край был бы расположен возле орбиты Юпитера.

По словам ученых, несмотря на свои огромные размеры, образовавшиеся звезды намного холоднее Солнца. Их температура поверхности составляет от 3200 до 3700 градусов Цельсия, в то время как у Солнца она составляет 5500 градусов Цельсия.

Астрономы говорят, что они не ожидали обнаружить звездный объект такого типа в результате слияния двух звезд и появления яркой красной новой. Они предполагали, что это может быть небольшая, но очень горячая звезда.

Ученые также изучили химический состав пыли, окружающей новорожденную огромную звезду. Они обнаружили, что эта пыль состоит в основном из углеродных соединений, таких как графит. Эти соединения являются важными строительными блоками для живых организмов, и, учитывая значительный вклад ярких красных новых в межзвездную пыль, такие слияния звезд могли сыграть ключевую роль в появлении веществ, необходимых для появления жизни на Земле.

Как уже писал Фокус, потенциальный огромный спутник другой планеты меняет само понятие "луна". В Солнечной системе самым большим спутником планеты является Ганимед. Это луна Юпитера. Но этот спутник намного меньше, чем то, что, возможно, обнаружили астрономы возле планеты в другой звездной системе.