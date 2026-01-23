Потенциальный огромный спутник другой планеты меняет само понятие "луна": почти как Юпитер

В Солнечной системе самым большим спутником планеты является Ганимед. Это луна Юпитера. Но этот спутник намного меньше, чем то, что, возможно, обнаружили астрономы возле планеты в другой звездной системе.

Астрономы считают, что они могли обнаружить настолько массивный спутник планеты, что это может заставить ученых пересмотреть само понятие "луна". Этот спутник планеты в другой звездной системе в тысячи раз массивнее любой луны в Солнечной системе. Если эта экзолуна существует, то ее масса составляет почти половину массы Юпитера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Миры за пределами Солнечной системы называются экзопланетами, а их спутники – экзолунами или экзоспутниками. До сих пор нет подтвержденных доказательств того, что у любой известной экзопланеты был обнаружен спутник. Но теперь все может измениться. Астрономы считают, что они могли впервые обнаружить экзолуну, которая вращается вокруг экзопланеты. Но этот спутник, если он существует, может изменить само понятие "луна", ведь он очень массивный.

Предполагаемая луна вращается вокруг экзопланеты HD 206893 B, которая является газовым гигантом и находится на расстоянии 133 световых года от нас. Масса этой планеты примерно в 28 раз больше массы Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе.

Астрономы с помощью телескопа VLT, расположенного в Чили, обнаружили, что планета HD 206893 B не просто движется по орбите вокруг своей звезды, а демонстрирует небольшое колебание взад-вперед.

Период этого колебания составляет примерно 9 месяцев, а размер колебаний сопоставим с расстоянием между Землей и Луной. Астрономы считают, что это признак гравитационного влияния на планету ее огромного, но пока невидимого, спутника. Если он существует, то совершает полный оборот вокруг HD 206893 B за 9 месяцев и орбита этой предполагаемой луны наклонена примерно на 60 градусов относительно плоскости орбиты ее планеты.

Если эта луна существует, то ее масса должна быть огромной – примерно 40% массы Юпитера или примерно в 9 раз больше массы Нептуна, последней планеты Солнечной системы.

Астрономы говорят, что в Солнечной системе самым большим спутником является Ганимед, но он очень маленький по сравнению с предполагаемой экзолуной. Масса Ганимеда в тысячи раз меньше, чем у Нептуна, поэтому существует огромная разница в массах между крупнейшими известными лунами и этим потенциальным кандидатом в экзолуну. Такая огромная масса может поставить под сомнение само определение понятия "луна".

Хотя в настоящее время нет официального определения экзолуны, и на практике астрономы обычно называют спутником любой объект, вращающийся вокруг планеты.

Астрономы считают, что экзолуна планеты HD 206893 B станет первой, которая будет официально подтверждена как спутник планеты за пределами Солнечной системы. Но нужно провести дополнительные исследования.

