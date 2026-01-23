Потенційний величезний супутник іншої планети змінює саме поняття "місяць": майже як Юпітер

У Сонячній системі найбільшим супутником планети є Ганімед. Це місяць Юпітера. Але цей супутник набагато менший, ніж те, що, можливо, виявили астрономи біля планети в іншій зоряній системі.

Астрономи вважають, що вони могли виявити настільки масивний супутник планети, що це може змусити вчених переглянути саме поняття "місяць". Цей супутник планети в іншій зоряній системі в тисячі разів масивніший за будь-який місяць у Сонячній системі. Якщо цей екзомісяць існує, то його маса становить майже половину маси Юпітера. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Світи за межами Сонячної системи називаються екзопланетами, а їхні супутники — екзомісяцями або екзосупутниками. Досі немає підтверджених доказів того, що у будь-якої відомої екзопланети було виявлено супутник. Але тепер усе може змінитися. Астрономи вважають, що вони могли вперше виявити екзомісяць, який обертається навколо екзопланети. Але цей супутник, якщо він існує, може змінити саме поняття "місяць", адже він дуже масивний.

Передбачуваний місяць обертається навколо екзопланети HD 206893 B, яка є газовим гігантом і розташована на відстані 133 світлових роки від нас. Маса цієї планети приблизно у 28 разів більша за масу Юпітера, найбільшої планети в Сонячній системі.

Астрономи за допомогою телескопа VLT, розташованого в Чилі, виявили, що планета HD 206893 B не просто рухається по орбіті навколо своєї зірки, а демонструє невелике коливання взад-вперед.

Період цього коливання становить приблизно 9 місяців, а розмір коливань можна порівняти з відстанню між Землею і Місяцем. Астрономи вважають, що це ознака гравітаційного впливу на планету її величезного, але поки невидимого, супутника. Якщо він існує, то робить повний оберт навколо HD 206893 B за 9 місяців, і орбіта цього ймовірного Місяця нахилена приблизно на 60 градусів відносно площини орбіти її планети.

Якщо цей місяць існує, то його маса має бути величезною — приблизно 40% маси Юпітера або приблизно в 9 разів більшою за масу Нептуна, останньої планети Сонячної системи.

Астрономи кажуть, що в Сонячній системі найбільшим супутником є Ганімед, але він дуже маленький порівняно з передбачуваним екзомісяцем. Маса Ганімеда в тисячі разів менша, ніж у Нептуна, тож існує величезна різниця в масах між найбільшими відомими місяцями і цим потенційним кандидатом в екзомісяць. Така величезна маса може поставити під сумнів саме визначення поняття "місяць".

Хоча наразі немає офіційного визначення екзолуни, і на практиці астрономи зазвичай називають супутником будь-який об'єкт, що обертається навколо планети.

Астрономи вважають, що екзолуна планети HD 206893 B стане першою, яку буде офіційно підтверджено як супутник планети за межами Сонячної системи. Але потрібно провести додаткові дослідження.

