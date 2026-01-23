Що з'являється після зіткнення двох зірок і яскравого вибуху: астрономи побачили це (фото)

Досі астрономи не знали, який об'єкт залишається після злиття двох зірок і вибуху у вигляді яскравої червоної нової.

Астрономи виявили, яка зірка залишається після зіткнення двох зірок та їхнього злиття, внаслідок якого відбувається вибух, званий яскравою червоною новою. За допомогою космічного телескопа Вебб вчені з'ясували, що результатом злиття є надмасивна зірка. Також вони з'ясували, що таке злиття зірок може створювати речовину, необхідну для існування життя. Дослідження прийнято до публікації в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Астрономи вирішили з'ясувати, що залишається після того, як дві зірки зливаються в один об'єкт і виникає вибух, відомий як яскрава червона нова. Яскравість цих вибухів перебуває між яскравістю звичайних нових, які виникають, коли білий карлик поглинає речовину зірки-компаньйона, і відбувається ядерний вибух, і наднових, які позначають смерть масивної зірки, що призводить до народження чорної діри або нейтронної зірки.

Маси зірок, що беруть участь у злиттях, які призводять до утворення яскравої червоної нової, можуть варіюватися від маси, меншої за Сонце, до маси, що в 50 разів перевищує масу нашої зірки.

Астрономи виявили, що дві події розкривають повну історію злиттів двох зірок, які призводять до вибуху яскравої червоної нової. Це подія злиття зірок AT 2011kp, виявлена в галактиці на відстані близько 25 мільйонів світлових років, і AT 1997bs, виявлена в галактиці на відстані 31 мільйон світлових років від нас. Досі астрономи не знали, який тип зоряних об'єктів виникає внаслідок злиття двох зірок і вибуху яскравої червоної нової, але це дослідження допомогло вирішити загадку.

Щоб визначити природу зоряного об'єкта, що залишився після злиттів двох зірок, астрономам довелося спостерігати за ними протягом кількох років після початкової події. Це пов'язано з тим, що під час злиття зірок, які утворюють яскраву червону нову, вони викидають величезну кількість зоряної речовини. У результаті щільна газова оболонка приховує створений об'єкт. Також яскрава червона нова може викидати пил, еквівалентний масі, що в 300 разів перевищує масу Землі.

Злиття зірок і вибух яскравої червоної нової AT 2011kp у галактиці на відстані близько 25 мільйонів світлових років від нас Фото: space.com

Але за допомогою космічного телескопа Вебб астрономи змогли роздивитися, який зоряний об'єкт лишається після злиття двох зірок і появи яскравої червоної нової. Виявилося, що це зірка дуже схожа на червоний надгігант. Вони в сотні разів більші за Сонце за розміром, і якби червоний надгігант перебував у центрі Сонячної системи, то він би поглинув Землю та інші кам'янисті планети, і його край був би розташований біля орбіти Юпітера.

За словами вчених, незважаючи на свої величезні розміри, зірки, що утворилися, набагато холодніші за Сонце. Їхня температура поверхні становить від 3200 до 3700 градусів Цельсія, тоді як у Сонця вона становить 5500 градусів Цельсія.

Астрономи кажуть, що вони не очікували виявити зоряний об'єкт такого типу в результаті злиття двох зірок і появи яскравої червоної нової. Вони припускали, що це може бути невелика, але дуже гаряча зірка.

Вчені також вивчили хімічний склад пилу, що оточує новонароджену величезну зірку. Вони виявили, що цей пил складається в основному з вуглецевих сполук, таких як графіт. Ці сполуки є важливими будівельними блоками для живих організмів, і, з огляду на значний внесок яскравих червоних нових у міжзоряний пил, такі злиття зірок могли зіграти ключову роль у появі речовин, необхідних для появи життя на Землі.

