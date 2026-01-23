Заміна МКС: до запуску готується перша приватна орбітальна станція (відео)

NASA створило спеціальну програму, в рамках якої виділяється фінансування приватним компаніям для створення потенційної заміни Міжнародної космічної станції. Одномодульна орбітальна станція Haven-1 готується до запуску вже наступного року.

Міжнародна космічна станція (МКС) має припинити свою роботу у 2030 році. NASA планує спустити її з орбіти і затопити у водах Тихого океану. Таким чином закінчиться 30-річна історія МКС. Відразу кілька приватних компаній конкурують за фінансування NASA для створення потенційної заміни МКС. Одна з них, компанія Vast, досягла значного прогресу в розробці своєї одномодульної орбітальної станції Haven-1, яка має стати попередницею більшої за розміром станції Haven-2. Можливо, саме вона стане повноцінною заміною МКС на орбіті, пише Futurism.

Згідно з планами NASA, вже 2030 року на орбіті навколо Землі має перебувати хоча б одна космічна станція, створена приватною компанією, яка стане заміною МКС. NASA планує використовувати одну або кілька таких станцій для проведення наукових досліджень на орбіті. NASA укладатиме контракти з компаніями, що дасть змогу розміщувати астронавтів і наукове обладнання на їхніх станціях.

Поки що NASA не обрало фіналістів своєї програми Commercial Space Stations, у рамках якої виділяється фінансування кільком компаніям для створення нової повноцінної орбітальної станції. Відомо, що буде обрано щонайменше двох фіналістів.

За право стати першою компанією, яка запустить на орбіту першу комерційну космічну станцію, змагається компанія Vast. Згідно з повідомленням компанії, було завершено складання основної конструкції Haven-1 і розпочалося складання інших компонентів. Наземні випробування мають відбутися восени 2026 року, а вже на початку 2027 року станцію Haven-1 планують відправити на орбіту за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

Орбітальна станція Haven-1 не розрахована на прийом великої кількості астронавтів і на їхнє тривале перебування в космосі. Астронавти зможуть перебувати на станції протягом близько 14 днів після того, як їх туди доставить космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX. Але спочатку Vast проведе випробування станції на орбіті без екіпажу.

Космічна станція Haven-1 Фото: IFLS

У компанії Vast заявили, що перевагою їхньої станції є безпека та низька вартість, а також наявність дуже комфортних умов для астронавтів. Компанія Vast все чекає відповіді від NASA, щоб було зрозуміло, чи отримає вона подальше фінансування.

Космічна станція Haven-2 Фото: space.com

Є кілька приватних компаній, які також хочуть відправити на орбіту свої космічні станції, які можуть стати заміною МКС. Компанія Voyager Technologies нещодавно перейшла до повномасштабної розробки своєї станції Starlab. Компанія Blue все ще розробляє станцію Orbital Reef, а компанія Axiom Space — станцію Axiom. Хоча Axiom Space сподівається відправити свою станцію на орбіту вже у 2028 році.

Поки складно сказати, яка приватна космічна станція зможе стати заміною МКС у 2030 році.

