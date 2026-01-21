Після загадкової евакуації з МКС астронавтів доставили в лікарню: NASA зберігає мовчання

Досі невідомо, що ж сталося з одним із астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС).

Минулого тижня в екстреному порядку з МКС повернулися на Землю четверо астронавтів. Це була перша в історії МКС медична евакуація екіпажу, яку організувало NASA. Досі невідомо, що ж сталося з одним із астронавтів, пише Futurism.

Загадкова хвороба одного з астронавтів на борту МКС призвела до того, що NASA довелося провести термінову медичну евакуацію екіпажу з орбітальної станції. На Землю повернулися четверо астронавтів, і таким чином, екіпаж МКС скоротився до мінімального екіпажу з трьох осіб.

Хоча медичний інцидент зачепив тільки одного астронавта, особистість якого поки що не розголошують, усі четверо членів екіпажу місії Crew-11 скоротили своє перебування на борту МКС на кілька тижнів, адже мали повернутися додому тільки в середині лютого. Але вони повернулися на Землю 15 січня.

Екіпаж місії Crew-11. Зліва направо: Олег Платонов, Майк Фінк, Зена Кардман і Кімія Юї Фото: SpaceX

Згідно із заявою NASA, чотирьох астронавтів доправили вертольотом у лікарню в Сан-Дієго для додаткового обстеження. Пізніше всіх астронавтів перевезли в Космічний центр NASA імені Джонсона в Г'юстоні, де триває їхня реабілітація і проводяться додаткові обстеження.

У NASA заявили, що стан усіх членів екіпажу стабільний, але жодних подробиць про загадкову хворобу космічне агентство США не має наміру розголошувати.

Це вкрай рідкісна подія, що підкреслює складнощі, властиві наданню медичної допомоги в космосі. На висоті сотень кілометрів над поверхнею спеціалізовану допомогу практично неможливо надати.

Хоча астронавти проходять базову медичну підготовку, щоб мати можливість реагувати на надзвичайні ситуації на борту МКС, вони не є повноцінними медичними фахівцями і можуть зробити лише обмежену кількість дій під керівництвом лікарів на Землі.

За слова мучених із NASA, медичні надзвичайні ситуації на МКС відбуваються дуже рідко і це перший випадок із 2000 року, коли МКС стала приймати астронавтів, коли екіпаж був терміново евакуйований через хворобу.

Дослідження показали, що найпоширенішими проблемами зі здоров'ям в астронавтів є подразнення шкіри, закладеність носа, порушення сну і травми в польоті. Також тривале перебування в умовах мікрогравітації впливає на зір та артеріальний тиск астронавтів.

Тепер же коли на МКС нарешті сталася надзвичайна медична ситуація, незрозуміло, чи дізнається коли-небудь громадськість якісь подробиці.

