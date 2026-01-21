Космічний апарат зафіксував дивні "скульптури" на Марсі (фото)

Незважаючи на розріджену атмосферу Червоної планети, вітер залишається одним із головних "скульпторів" Марса.

Марс відомий своїми вулканами, каньйонами і стародавніми річковими долинами, але деякі з його найактивніших геологічних процесів відбуваються повільно, під дією повітря. Згодом сильні пориви вітру можуть піднімати піщинки, які переносяться поверхнею і поступово створюють ландшафти, подібно до того, як піскоструминний апарат гравірує метал, пише Space.

Нещодавно космічний апарат Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА), який обертається навколо Марса, зробив цей знімок серії ярдангів. Це форми рельєфу, що виникають під дією вітру. Усі гребені нахилені в один бік, що відображає напрямок переважного вітру в цьому регіоні.

Основний вид, що відкривається з орбітального апарату Mars Express, охоплює територію розміром майже з Бельгію. На зображенні видно вражаючий, добре організований малюнок ерозії, яка багаторазово обробляла один і той самий матеріал, протяжністю в десятки кілометрів.

За словами вчених з ЄКА, ярданги, ймовірно, утворилися порівняно недавно, що вказує на довгу історію, де спочатку відбулося вулканічне оновлення поверхні, а потім вітрова ерозія, яка змінила ландшафт.

Це зображення було отримано за допомогою камери високої роздільної здатності HRSC орбітального апарату Mars Express, яка займається зйомкою поверхні Марса. Це допомагає вченим відстежувати процеси, які формують зовнішній вигляд поверхні Червоної планети.

На зображенні показано ярданги, які знаходяться на території формації Medusae Fossae — це велике геологічне утворення, ймовірно, вулканічного походження.

На перший погляд Марс може здатися застиглим у часі, але подібні зображення нагадують про те, що планета все ще активно змінюється, просто не завжди внаслідок землетрусів і вивержень вулканів. Ярданги свідчать про стійкі, спрямовані вітри, досить сильні, щоб руйнувати м'які породи на великих відстанях, і це робить їх цінними для розуміння сучасного марсіанського клімату та умов біля поверхні.

Коли вчені можуть визначити напрямок вітру безпосередньо за рельєфом місцевості, вони отримують можливість перевірити моделі атмосфери Марса і чіткіше уявлення про те, як пил і пісок переносяться Червоною планетою сьогодні.

