Космический аппарат запечатлел странные "скульптуры" на Марсе (фото)

Несмотря на разреженную атмосферу Красной планеты, ветер остается одним из главных “скульпторов” Марса.

Марс известен своими вулканами, каньонами и древними речными долинами, но некоторые из его наиболее активных геологических процессов происходят медленно, под действием воздуха. Со временем сильные порывы ветра могут поднимать песчинки, которые переносятся по поверхности и постепенно создают ландшафты, подобно тому как пескоструйный аппарат гравирует металл, пишет Space.

Недавно космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА), который вращается вокруг Марса, сделал этот снимок серии ярдангов. Это формы рельефа, возникающие под действием ветра. Все гребни наклонены в одну сторону, что отражает направление преобладающего ветра в этом регионе.

Основной вид, открывающийся с орбитального аппарата Mars Express, охватывает территорию размером почти с Бельгию. На изображении виден впечатляющий, хорошо организованный рисунок эрозии, которая многократно обрабатывал один и тот же материал, протяженностью в десятки километров.

По словам ученых из ЕКА, ярданги, вероятно, образовались сравнительно недавно, что указывает на долгую историю, где сначала произошло вулканическое обновление поверхности, а затем ветровая эрозия, изменившая ландшафт.

Это изображение было получено с помощью камеры высокого разрешения HRSC орбитального аппарата Mars Express, которая занимается съемкой поверхности Марса. Это помогает ученым отслеживать процессы, которые формируют внешний вид поверхности Красной планеты.

На изображении показаны ярданги, которые находятся на территории формации Medusae Fossae – это крупное геологическое образование, вероятно, вулканического происхождения.

На первый взгляд Марс может показаться застывшим во времени, но подобные изображения напоминают о том, что планета все еще активно меняется, просто не всегда в результате землетрясений и извержений вулканов. Ярданги свидетельствуют об устойчивых, направленных ветрах, достаточно сильных, чтобы разрушать мягкие породы на больших расстояниях, и это делает их ценными для понимания современного марсианского климата и условий возле поверхности.

Когда ученые могут определить направление ветра непосредственно по рельефу местности, они получают возможность проверить модели атмосферы Марса и более четкое представление о том, как пыль и песок переносятся по Красной планете сегодня.

