Решение загадки комет дала похожая на Солнце звезда: что обнаружили астрономы (фото)

Ученые обнаружили, что относительно близкая к нам молодая звезда создает и выбрасывает космос силикатные вещества, то есть минералы, основанные на кремнии. Исследование дает объяснение тому, как в составе комет появляются кристаллы силикатов, что решает давнюю загадку.

Наличие кристаллических силикатов, минералов на основе кремния, в кометах долгое время оставалось загадкой. Для образования этих минералов необходим сильный нагрев, но кометы формируются в холодных условиях на окраинах звездных систем, таких как Солнечная система. Каким же образом в составе комет могут появиться силикаты? Астрономы обнаружили ответ на этот вопрос во время новых наблюдений за протозвездой EC 53. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScience.

Протозвезды – это не полноценные звезды, ведь они еще продолжают формироваться. При этом у таких звезд происходят периодические выбросы излучения и вещества. Протозвезда EC 53 находится на расстоянии примерно 1300 световых годах от нас, что считается близкий расстоянием по космическим меркам. Каждые 18 месяцев эта звезда, которая станет похожей на Солнце, переживает примерно 100 дней интенсивной активности, то есть происходят интенсивные выбросы. По словам ученых, они влияют на протопланетный диск из газа и пыли, окружающий молодую звезду, где в будущем будет сформированы планеты, астероиды и кометы.

Хотя протозвезду EC 53 астрономы изучали давно, только с помощью космического телескопа Уэбб они смогли увидеть процессы, которые происходят в протопланетном диске этой звезды.

Астрономы обнаружили образование обычных силикатных веществ в горячей внутренней части протопланетного диска и то, что мощные ветры, исходящие от протозвезды, переносят кристаллы силикатов к внешним краям протопланетного диска.

Протозвезда EC 53 (обведена кругом слева) Фото: NASA

По словам ученых, это открытие решает давнюю загадку комет: каким образом могли оказаться кристаллы силикатов, которым нужно тепло для образования, в составе комет, которые формируются в холодных условиях?

Наблюдения за протозвездой показали механизм, благодаря которому в звездных системах, таких как Солнечная система, силикатные минералы переносятся ветрами звезды к холодным окраинам протопланетного диска.

По словам астрономов, наблюдение показало, как молодая звезда создает и распределяет эти силикатные частицы по протопланетному диску.

Протопланетный диск EC 53 в таком виде будет существовать еще примерно 100 000 лет. После этого, кристаллы силикатов, образованные звездным теплом, в конечном итоге превратятся в камешки, а в результате многочисленных столкновений — в планеты. То, что останется после образования планет, будет астроидами и кометами.

Новое исследование улучшает понимание одного из важнейших этапов формирования планет и планетных систем в целом.

