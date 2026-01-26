Почему обратная сторона Луны отличается от видимой нам: ученые нашли неожиданную причину (фото)

Ученые пришли к выводу, что внутреннее строение Луны было деформировано в результате гигантского удара. Этот удар привел к созданию одной из самых известных геологических особенностей Луны.

Астрономы считают, что нашли ответ на вопрос о том, почему видимая нам сторона и обратная сторона Луны выглядят так по-разному. Они обнаружили необычное соотношение изотопов калия в образцах базальтовой породы, доставленных на Землю из бассейна Южный полюс — Эйткен, космическим аппаратом "Чанъэ-6". Это открытие указывает на то, что гигантский удар астероида, создавший бассейн Южный полюс — Эйткен, самый большой кратер на Луне, является причиной того, что две стороны спутника Земли выглядят по-разному. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Space.

Видимая сторона Луны покрыта темными лунными морями, то есть обширными вулканическими равнинами. Но на обратной стороне Луны почти нет лунных морей.

Бассейн Южный полюс — Эйткен, диаметром примерно 2500 км, является самым большим ударным кратером на Луне и одним из крупнейший в Солнечной системе. Большая часть этого кратера находится на обратной стороне спутника Земли. Его возраст составляет от 4,2 до 4,3 миллиарда лет и это больше, чем возраст лунных морей, большинство из которых существует 3,6 миллиарда лет.

Космический аппарат "Чанъэ-6" совершил посадку в кратере Аполлон диаметром 537 км, который находится внутри бассейна Южный полюс — Эйткен в июне 2024 года и доставил на Землю собранные там образцы базальтовой породы. С тех пор ученые анализируют образцы, пытаясь понять, почему обратная сторона Луны так сильно отличается от видимой нам.

Теперь ученые провели новый анализ образцов базальтовой породы с обратной стороны Луны. Они обнаружили, что соотношение более тяжелого изотопа калия, калия-41, к более легкому изотопу калия, калийю-39, выше в образцах миссии "Чанъэ-6", чем в образцах с видимой стороны Луны, собранных во время миссий "Аполлон".

Луна: видимая и обратная сторона Фото: NASA

Астрономы изучили несколько возможных объяснений этого загадочного соотношения изотопов калия. Они рассматривали вопрос о том, могло ли длительное облучение поверхности Луны космическими лучами привести к необычному соотношению изотопов. Ученые изучали, могли ли различные процессы плавления, охлаждения и извержения магмы изменить состав базальтовой породы. В конечном итоге авторы исследования пришли к выводу, что все эти процессы оказали бы лишь незначительное влияние, если вообще могли оказать какое-либо влияние.

Поэтому ученые считают, что необычное соотношение изотопов калия является следствием гигантского удара астероида, который создал бассейн Южный полюс – Эйткен. Высокая температура и огромное давление, возникшие в результате удара, привели к настолько сильному нагреванию коры и мантии Луны, что многие из летучих элементов (это элементы с низкими температурами кипения), включая калий, испарились и улетели в космос.

Предыдущие исследования подтверждают это. Было обнаружено, что мантия на обратной стороне Луны содержит меньше воды, чем на видимой нам стороне. Поскольку более легкий изотоп калий-39 был бы более подвержен испарению, чем более тяжелый изотоп, удар астероида привел к большему соотношению калия-41 к калию-39, говорят ученые.

Новые данные также показывают, удар астероида сильно повлиял на внутреннее строение Луны и изменил ее кору и мантию. Сокращение содержания летучих веществ ограничило бы вулканическую активность, подавляя образование магмы, что является убедительным объяснением того, почему на обратной стороне Луны так мало лунных морей, говорят авторы исследования.

