Возможный обитаемый мир возле Юпитера: выяснилось, почему там может существовать жизнь

Ученые считают, что лед на поверхности спутника Юпитера Европе может наполнять подземный океан необходимыми для жизни компонентами.

Европа – это наименьший из четырех главных спутников Юпитера, но один из самых больших среди 95 спутников газового гиганта. Европа имеет диаметр примерно 3100 км, а значит этот спутник почти в 4 раза меньше Земли Считается, что под ледяной поверхностью этого мира находится огромный океан, в которой воды больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Также ученые считают, что в этом океане может существовать внеземная жизнь. Согласно новому исследованию Европа, возможно, имеет ранее неизвестный способ доставки необходимых для жизни химических веществ с поверхности в океан. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Space.

Спутник Юпитера Европа считается одним из наиболее перспективных миров для поиска внеземной жизни, ведь там находится огромный подземный океан из воды. Но в этом океане слишком мало кислорода и туда не поступает солнечный свет, что исключает фотосинтез и требует, чтобы любая потенциальная жизнь полагалась на химическую энергию.

Ключевым нерешенным вопросом до сих пор оставался вопрос о том, как компоненты этой энергии, необходимые для жизни окислители, образующиеся на поверхности Европы, могут попадать через толстую ледяную кору в подземный океан.

Результаты нового исследования предполагают, что ответ может заключаться в медленном, но устойчивом геологическом процессе, который приводит к опусканию частей льда на поверхности Европы, что попугает перемещаться в океан необходимым для жизни химическим веществам.

Астрономы давно знают, что поверхность Европы имеет мощную геологическую активность из-за мощного гравитационного притяжения Юпитера. Но авторы исследования пришли к выводу, что большая часть этой активности происходит горизонтально, а не вертикально, что ограничивает возможность перемещения химических веществ с поверхности в океан за исключением возникновения крупных трещин.

Моделирование ученых показало, что некоторые участки богатого солью льда на поверхности Европы могут стать как более плотными, так и механически более слабыми, чем окружающий, более чистый лед. При определенных условиях эти более плотные участки льда могут отслаиваться и медленно опускаться сквозь ледяную оболочку спутника Юпитера, что позволяет им достигать подземного океана. Этот процесс напоминает геологический процесс на Земле, при котором части самого внешнего слоя нашей планеты опускаются в мантию.

Таким образом ученые пришли к выводу, что этот процесс может доставлять в подземный океан Европы необходимые для жизни химические вещества. Это значит, что под поверхностью Европы может существовать внеземная жизнь.

В 2030 году на орбиту вокруг Юпитера должен выйти космический аппарат NASA Europa Clipper, который должен совершить 50 близких пролетов мимо Европы в течение четырех лет. Ученые смогут оценить размер и глубину подземного океана и выяснить, может ли там существовать внеземная жизнь.

