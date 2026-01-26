Можливий населений світ біля Юпітера: з'ясувалося, чому там може існувати життя

Учені вважають, що лід на поверхні супутника Юпітера Європі може наповнювати підземний океан необхідними для життя компонентами.

Європа — це найменший із чотирьох головних супутників Юпітера, але один із найбільших серед 95 супутників газового гіганта. Європа має діаметр приблизно 3100 км, а отже цей супутник майже в 4 рази менший за Землю Вважається, що під крижаною поверхнею цього світу міститься величезний океан, у якому води більше, ніж у всіх океанах Землі разом узятих. Також учені вважають, що в цьому океані може існувати позаземне життя. Згідно з новим дослідженням Європа, можливо, має раніше невідомий спосіб доставки необхідних для життя хімічних речовин з поверхні в океан. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Space.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Супутник Юпітера Європа вважається одним із найперспективніших світів для пошуку позаземного життя, адже там розташований величезний підземний океан із води. Але в цьому океані занадто мало кисню і туди не надходить сонячне світло, що унеможливлює фотосинтез і вимагає, щоб будь-яке потенційне життя покладалося на хімічну енергію.

Ключовим невирішеним питанням досі залишалося питання про те, як компоненти цієї енергії, необхідні для життя окислювачі, що утворюються на поверхні Європи, можуть потрапляти через товсту крижану кору в підземний океан.

Результати нового дослідження припускають, що відповідь може полягати в повільному, але стійкому геологічному процесі, який призводить до опускання частин льоду на поверхні Європи, що дозволяє переміщатися в океан необхідним для життя хімічним речовинам.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

Астрономи давно знають, що поверхня Європи має потужну геологічну активність через потужне гравітаційне тяжіння Юпітера. Але автори дослідження дійшли висновку, що більша частина цієї активності відбувається горизонтально, а не вертикально, що обмежує можливість переміщення хімічних речовин з поверхні до океану за винятком виникнення великих тріщин.

Моделювання вчених показало, що деякі ділянки багатого сіллю льоду на поверхні Європи можуть стати як щільнішими, так і механічно слабшими, ніж навколишній, чистіший лід. За певних умов ці щільніші ділянки льоду можуть відшаровуватися і повільно опускатися крізь крижану оболонку супутника Юпітера, що дозволяє їм досягати підземного океану. Цей процес нагадує геологічний процес на Землі, під час якого частини самого зовнішнього шару нашої планети опускаються в мантію.

Таким чином вчені дійшли висновку, що цей процес може доставляти в підземний океан Європи необхідні для життя хімічні речовини. Це означає, що під поверхнею Європи може існувати позаземне життя.

У 2030 році на орбіту навколо Юпітера має вийти космічний апарат NASA Europa Clipper, який має здійснити 50 близьких прольотів повз Європу протягом чотирьох років. Вчені зможуть оцінити розмір і глибину підземного океану і з'ясувати, чи може там існувати позаземне життя.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили потенційний супутник у планети поза Сонячною системою розміром майже з планету Юпітер. Це відкриття може змінити саме поняття "супутник планети".

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка порушує закони фізики. Такого явища вчені не очікували побачити.