Чому зворотний бік Місяця відрізняється від видимого нам: учені знайшли несподівану причину (фото)

Вчені дійшли висновку, що внутрішня будова Місяця була деформована внаслідок гігантського удару. Цей удар призвів до створення однієї з найвідоміших геологічних особливостей Місяця.

Астрономи вважають, що знайшли відповідь на питання про те, чому видимий нам бік і зворотний бік Місяця виглядають так по-різному. Вони виявили незвичайне співвідношення ізотопів калію в зразках базальтової породи, доставлених на Землю з басейну Південний полюс — Ейткен, космічним апаратом "Чан'е-6". Це відкриття вказує на те, що гігантський удар астероїда, який створив басейн Південний полюс — Ейткен, найбільший кратер на Місяці, є причиною того, що два боки супутника Землі виглядають по-різному. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Видимий бік Місяця вкритий темними місячними морями, тобто великими вулканічними рівнинами. Але на зворотному боці Місяця майже немає місячних морів.

Басейн Південний полюс — Ейткен, діаметром приблизно 2500 км, є найбільшим ударним кратером на Місяці й одним із найбільших у Сонячній системі. Більша частина цього кратера розташована на зворотному боці супутника Землі. Його вік становить від 4,2 до 4,3 мільярда років і це більше, ніж вік місячних морів, більшість з яких існує 3,6 мільярда років.

Космічний апарат "Чан'є-6" здійснив посадку в кратері Аполлон діаметром 537 км, що розташований усередині басейну Південний полюс — Ейткен, у червні 2024 року і доставив на Землю зібрані там зразки базальтової породи. Відтоді вчені аналізують зразки, намагаючись зрозуміти, чому зворотний бік Місяця так сильно відрізняється від видимого нам.

Тепер учені провели новий аналіз зразків базальтової породи зі зворотного боку Місяця. Вони виявили, що співвідношення важчого ізотопу калію, калію-41, до легшого ізотопу калію, калію-39, вище у зразках місії "Чан'є-6", ніж у зразках з видимого боку Місяця, зібраних під час місій "Аполлон".

Місяць: видимий і зворотний бік Фото: solar-system

Астрономи вивчили кілька можливих пояснень цього загадкового співвідношення ізотопів калію. Вони розглядали питання про те, чи могло тривале опромінення поверхні Місяця космічними променями призвести до незвичайного співвідношення ізотопів. Вчені вивчали, чи могли різні процеси плавлення, охолодження і виверження магми змінити склад базальтової породи. Зрештою автори дослідження дійшли висновку, що всі ці процеси мали б лише незначний вплив, якщо взагалі могли мати будь-який вплив.

Тому вчені вважають, що незвичайне співвідношення ізотопів калію є наслідком гігантського удару астероїда, який створив басейн Південний полюс — Ейткен. Висока температура і величезний тиск, що виникли в результаті удару, призвели до настільки сильного нагрівання кори і мантії Місяця, що багато хто з летких елементів (це елементи з низькими температурами кипіння), включно з калієм, випарувалися і полетіли в космос.

Попередні дослідження підтверджують це. Було виявлено, що мантія на зворотному боці Місяця містить менше води, ніж на видимій нам стороні. Оскільки легший ізотоп калій-39 був би більш схильний до випаровування, ніж важчий ізотоп, удар астероїда призвів до більшого співвідношення калію-41 до калію-39, кажуть учені.

Нові дані також показують, удар астероїда сильно вплинув на внутрішню будову Місяця і змінив його кору і мантію. Скорочення вмісту летких речовин обмежило б вулканічну активність, пригнічуючи утворення магми, що є переконливим поясненням того, чому на зворотному боці Місяця так мало місячних морів, кажуть автори дослідження.

Фокус уже писав про те, які посадкові модулі, створені приватними компаніями, мають здійснити посадку на поверхню Місяця 2026 року.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що лід на поверхні супутника Юпітера Європі може наповнювати підземний океан необхідними для життя компонентами.