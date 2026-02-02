Обратный отсчет начался: NASA проводит критическую репетицию полета человека на Луну

Генеральная репетиция запуска ракеты-носителя Space Launch System позволит инженерам NASA убедиться в том, что реальный запуск к Луне пройдет по плану. Это будет первая пилотируемая лунная миссия с 1972 года.

Ракета-носитель Space Launch System сейчас находится на стартовой площадке 39B в Космическом центре NASA имени Кеннеди в штате Флорида. На вершине ракеты размещен космический корабль "Орион" на борту которого четверо астронавтов совершат первое c 1972 года путешествие к Луне в рамках миссии "Аретмида-2". Во вторник, 3 февраля, в 4 утра по Киеву, начнется генеральная репетиция запуска ракеты, которая должна показать ее готовность к полету в космос. Старт миссии "Аретмида-2" должен состоятся в период с 8 по 11 февраля 2026 года. Окончательная дата запуск будет определена после репетиции, пишет Republic World.

Во время генеральной репетиции запуска ракеты Space Launch System состоится заправка топливом и проверка работы всех систем. Ракету заправят сверххолодным жидким водородом и жидким кислородом.

Инженеры NASA будут заправлять топливо, отрабатывать последовательность обратного отсчета перед стартом ракеты, моделировать технические задержки и практиковаться в сливе топлива из баков на случай отмены запуска. Это может произойти из-за погодных условий или технических неполадок.

Хотя астронавты не будут находиться внутри космического корабля "Орион" во время репетиции запуска, наземные команды все равно будут моделировать процедуры, связанные полетом экипажа.

Во время репетиции инженеры будут намеренно останавливать обратный отсчет несколько раз, включая ключевую остановку за 1 минуту и ​​30 секунд до старта. Это момент, когда команды запуска проверяют, соответствует ли основная ступень ракеты требованиям для полета.

Такие репетиции необходимы, поскольку Space Launch System, самая мощная ракета NASA, содержит сложные системы, которые должны функционировать в точно заданной последовательности.

"Артемида-2" – это первая пилотируемая лунная миссия NASA с 1972 года, когда завершилась программа "Аполлон" и на Луне в последний раз побывали астронавты. Новая программа "Артемида" задумана как основа для длительного пребывания человека на Луне.

В рамках миссии "Артемида-2" четыре астронавта отправятся в путешествие вокруг Луны и вернуться обратно на Землю. Они будут тестировать системы жизнеобеспечения, навигации и технологии связи космического корабля в течение 10-дневного полета. Он является подготовкой к миссии "Артемида-3", когда астронавты NASA вернуться на поверхность Луны в 2027 или в 2028 году.

После завершения репетиции запуска инженеры NASA проанализируют полученные данные и будет выбрана окончательная дата запуска миссии "Артемида-2".

