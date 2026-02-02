Зворотний відлік почався: NASA проводить критичну репетицію польоту людини на Місяць

Генеральна репетиція запуску ракети-носія Space Launch System дасть змогу інженерам NASA переконатися в тому, що реальний запуск до Місяця пройде за планом. Це буде перша пілотована місячна місія з 1972 року.

Ракета-носій Space Launch System зараз перебуває на стартовому майданчику 39B у Космічному центрі NASA імені Кеннеді в штаті Флорида. На вершині ракети розміщено космічний корабель "Оріон", на борту якого четверо астронавтів здійснять першу з 1972 року подорож до Місяця в рамках місії "Аретміда-2". У вівторок, 3 лютого, о 4 ранку за Києвом, почнеться генеральна репетиція запуску ракети, яка має показати її готовність до польоту в космос. Старт місії "Аретміда-2" має відбутися в період з 8 по 11 лютого 2026 року. Остаточну дату запуску буде визначено після репетиції, пише Republic World.

Під час генеральної репетиції запуску ракети Space Launch System відбудеться заправка паливом і перевірка роботи всіх систем. Ракету заправлять надхолодним рідким воднем і рідким киснем.

Інженери NASA заправлятимуть паливо, відпрацьовуватимуть послідовність зворотного відліку перед стартом ракети, моделюватимуть технічні затримки і практикуватимуться у зливі палива з баків на випадок скасування запуску. Це може статися через погодні умови або технічні неполадки.

Хоча астронавти не перебуватимуть усередині космічного корабля "Оріон" під час репетиції запуску, наземні команди все одно моделюватимуть процедури, пов'язані з польотом екіпажу.

Під час репетиції інженери навмисно зупинятимуть зворотний відлік кілька разів, включно з ключовою зупинкою за 1 хвилину і 30 секунд до старту. Це момент, коли команди запуску перевіряють, чи відповідає основний ступінь ракети вимогам для польоту.

Такі репетиції необхідні, оскільки Space Launch System, найпотужніша ракета NASA, містить складні системи, які повинні функціонувати в точно заданій послідовності.

"Артеміда-2" — це перша пілотована місячна місія NASA з 1972 року, коли завершилася програма "Аполлон" і на Місяці востаннє побували астронавти. Нова програма "Артеміда" задумана як основа для тривалого перебування людини на Місяці.

У рамках місії "Артеміда-2" чотири астронавти вирушать у подорож навколо Місяця і повернуться назад на Землю. Вони тестуватимуть системи життєзабезпечення, навігації та технології зв'язку космічного корабля протягом 10-денного польоту. Він є підготовкою до місії "Артеміда-3", коли астронавти NASA повернуться на поверхню Місяця в 2027 або в 2028 році.

Після завершення репетиції запуску інженери NASA проаналізують отримані дані і буде обрано остаточну дату запуску місії "Артеміда-2".

