Астронавти "Артеміда-2" побачать частину Місяця, яку люди не бачили: це ще не всі рекорди

Астронавти місії "Артеміда-2" побачать частини зворотного боку Місяця, які раніше не були доступні для прямого спостереження людиною. Також астронавти поб'ють одразу кілька рекордів під час історичної подорожі до Місяця.

Історична місія "Артеміда-2", під час якої четверо астронавтів мають облетіти Місяць і повернутися назад, має стартувати вже в період з 6 по 8 лютого, якщо все піде за планом. Хоча у NASA є резервні дати запуску пізніше цього року. Наразі ракета-носій Space Launch System і космічний корабель "Оріон" проходять передстартову підготовку, а астронавти Рід Вайсмен, Крістіна Кох, Віктор Гловер і Джеремі Хансен перебувають на карантині. Це перші люди, які побувають за межами навколоземної орбіти і опиняться біля Місяця з 1972 року. Вони вирушать у 10-денний політ у космос, під час якого збираються побити кілька рекордів, пише IFLScience.

Місія "Артеміда-2" має вирішальне значення для наступного етапу програми NASA "Артеміда". Під час місії "Артеміда-2", у 2027 або у 2028 році, астронавти знову опиняться на поверхні Місяця вперше з часів програми "Аполлон" (1969 — 1972 роки). У рамках місії "Артеміда-2" четверо астронавтів на борту космічного корабля "Оріон" вирушать у політ навколо Місяця. Вони не здійснять посадку на Місяці. Астронавти мають облетіти його і повернутися назад на Землю. Це буде репетиція повернення людини на Місяць. Якщо все піде за планом, то астронавти місії "Артеміда-2" встановлять одразу кілька нових рекордів.

Зараз ракета-носій Space Launch System і космічний корабель "Оріон" проходять передстартову підготовку Фото: solar-system

Найдальший політ людини в космос

Рекорд дальності польоту людини в космос наразі належить екіпажу місії "Аполлон-13", встановлений 1970 року. Екіпаж місії "Артеміда-2" може побити цей рекорд, але є одна умова: якщо запуск відбудеться 6-7 лютого. Відстань між Землею і Місяцем постійно змінюється, але в цьому разі в астронавтів є шанс опинитися біля Місяця тоді, коли він перебуватиме на найбільшій відстані від нас. Цей момент настане 10 лютого.

Місяць цього дня перебуватиме на відстані 404 576 кілометрів від Землі. Екіпаж місії "Аполлона-13" досяг відстані в 400 171 кілометр від нашої планети, а екіпаж місії "Артеміди-2" пролетить на відстані 6513 кілометрів за Місяцем. Таким чином астронавти зможуть побити рекорд дальності польоту людини в космос, встановлений 56 років тому.

Також варто зазначити, що Христина Кох і Віктор Гловер у будь-якому разі, незалежно від дати запуску, встановлять рекорди. Це буде найдальша подорож у космос для жінки і людини не європеоїдної раси, а також перша подорож жінки і людини не європеоїдної раси до Місяця.

Астронавти місії "Артеміда-2" під час обльоту Місяця зможуть побити рекорд дальності польоту людини в космос, встановлений 56 років тому Фото: NASA

Частина Місяця, яку люди ніколи не бачили на власні очі

Пілотовані місії на Місяць у рамках програми "Аполлон" запускалися таким чином, щоб місця посадки астронавтів висвітлювалися ранковим сонячним світлом, що забезпечувало більшу температуру поверхні. Але це означало, що великі ділянки зворотного боку Місяця були оповиті темрявою, і астронавти ніколи не бачили їх безпосередньо.

Якщо запуск місії "Артеміда-2" відбудеться в лютому, то Місяць наближатиметься до фази молодика, а це означає, що його зворотний бік буде добре освітлений світлом Сонця. Це дасть змогу астронавтам побачити і вивчити ділянки Місяця, які раніше не було видно людині на власні очі.

Найшвидший політ людини в космосі

На зворотному шляху астронавти місії "Артеміда-2" мають встановити рекорд найбільшої швидкості, коли-небудь досягнутої людиною в космосі. Космічний корабель "Оріон" має увійти в атмосферу Землі на швидкості приблизно 40 000 км/год.

Поки що рекорд швидкості польоту людини в космосі належить екіпажу місії "Аполлоном-10", встановлений 1969 року. Тоді космічний корабель з астронавтами повернувся на Землю на швидкості 39 897 км/год.

