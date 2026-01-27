Повернення людини на Місяць: у місії "Артеміда-2" в космос полетять не тільки люди

Запуск місії "Артеміда-2" може відбутися вже наступного тижня. Люди вперше за 54 роки опиняться за межами навколоземної орбіти.

NASA представило деякі історичні речі, які відправляться разом з астронавтами до Місяця в рамках місії "Артеміда-2". Це буде перша пілотована місія в рамках програми NASA "Артеміда". Астронавти Рід Вайсмен, Крістіна Кох, Віктор Гловер і Джеремі Хансен на космічному кораблі "Оріон" вперше з 1972 року побувають біля Місяця, пише IFLScience.

У рамках місії "Артеміда-2" четверо астронавтів на борту космічного корабля "Оріон" вирушать у приблизно 10-денний політ навколо Місяця. Вони не здійснять посадку на поверхню Місяця і навіть не вийдуть на орбіту навколо супутника Землі, але це буде перший пілотований політ до Місяця з 1972 року. Астронавти мають облетіти Місяць і повернутися назад на Землю. Це буде репетиція повернення людини на поверхню Місяця, яке має відбутися в рамках місії "Артеміда-3" у 2027 або 2028 році.

Місія "Артеміда-2": коли відбудеться політ до Місяця

NASA розглядає такі потенційні дати запуску місії "Артеміда-2":

6-8 лютого;

10-11 лютого;

6-9 березня;

11 березня;

1 квітня;

3-6 квітня;

і 30 квітня.

Місія "Артеміда-2": Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох, Джеремі Гансен Фото: solar-system

Тобто запуск місії "Артеміда-2" може відбутися вже наступного тижня. Зараз NASA готується до вирішальних випробувань ракети-носія Space Launch System перед запуском, яку доставили на стартовий майданчик 17 січня, як уже писав Фокус. Космічний корабель "Оріон" з астронавтами виведе в космос ця потужна, але одноразова ракета, створена NASA. Якщо все піде за планом і не виникне жодних проблем, то історичний політ до Місяця може відбутися вже 6 лютого.

Місія "Артеміда-2": до Місяця полетять не тільки астронавти

NASA представило деякі історичні речі, які вирушать разом з астронавтами до Місяця в рамках місії "Артеміда-2".

На борту космічного корабля "Оріон" перебуватиме прапор США розміром 33 на 20 сантиметрів, який має довгу історію космічних подорожей. Цей прапор раніше літав у космос на борту першого космічного шаттла NASA 1981 року і на борту останнього шаттла 2011 року. Цей прапор перебував на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX під час першого польоту з екіпажем.

Також до Місяця полетить ще один прапор США, який мав бути на борту корабля "Аполлона-18", але цей політ на Місяць так і не відбувся.

Разом з астронавтами в космічну подорож вирушить також шматочок муслінової тканини розміром 3 на 3 сантиметри з літака братів Райт. У 1903 році брати Райт використали цей літак для здійснення першого в історії керованого польоту літального апарату з двигуном.

На кораблі "Оріон" також буде розташована особлива земля. Під час місії "Артеміда-1" у 2022 році корабель "Оріон" облетів Місяць без екіпажу. Тоді на його борту перебувало насіння рослин. Це насіння було посаджено на Землі, і частина ґрунту з-під нього тепер повертається до Місяця.

