Возвращение человека на Луну: в миссии "Артемида-2" в космос полетят не только люди

Запуск миссии “Артемида-2” может состоятся уже на следующей неделе. Люди впервые за 54 года окажутся за пределами околоземной орбиты.

NASA представило некоторые исторические вещи, которые отправятся вместе с астронавтами к Луне в рамках миссии "Артемида-2". Это будет первая пилотируемая миссия в рамках программы NASA "Артемида". Астронавты Рид Уайсмен, Кристина Кох, Виктор Гловер и Джереми Хансен на космическом корабле "Орион" впервые с 1972 года побывают возле Луны, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В рамках миссии "Артемида-2" четверо астронавтов на борту космического корабля "Орион" отправятся в примерно 10-дневный полет вокруг Луны. Они не совершат посадку на поверхность Луны и даже не выйдут на орбиту вокруг спутника Земли, но это будет первый пилотируемый полет к Луне с 1972 года. Астронавты должны облететь Луну и вернуться обратно на Землю. Это будет репетиция возвращения человека на поверхность Луны, которое должно состоятся в рамках миссии "Артемида-3" в 2027 или в 2028 году.

Відео дня

Миссия "Артемида-2": когда состоится полет к Луне

NASA рассматривает такие потенциальные даты запуска миссии "Артемида-2":

6-8 февраля;

10-11 февраля;

6-9 марта;

11 марта;

1 апреля;

3-6 апреля;

и 30 апреля.

Миссия "Артемида-2": Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох, Джереми Хансен Фото: NASA

То есть запуск миссии "Артемида-2" может состоятся уже на следующей неделе. Сейчас NASA готовится к решающим испытаниям ракеты-носителя Space Launch System перед запуском, которая была доставлена на стартовую площадку 17 января, как уже писал Фокус. Космический корабль "Орион" с астронавтами выведет в космос эта мощная, но одноразовая ракета, созданная NASA. Если все пойдет по плану и не возникнет никаких проблем, то исторический полет к Луне может состоятся уже 6 февраля.

Миссия "Артемида-2": к Луне полетят не только астронавты

NASA представило некоторые исторические вещи, которые отправятся вместе с астронавтами к Луне в рамках миссии "Артемида-2".

На борту космического корабля "Орион" будет находится флаг США размером 33 на 20 сантиметров, который имеет долгую историю космических путешествий. Этот флаг ранее летал в космос на борту первого космического шаттла NASA в 1981 году и на борту последнего шаттла в 2011 году. Этот флаг находился на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX во время первого полета с экипажем.

Также к Луне полетит еще один флаг США, который должен был находится на борту корабля "Аполлона-18", но этот полет на Луну так и не состоялся.

Вместе с астронавтами в космическое путешествие отправится также кусочек муслиновой ткани размером 3 на 3 сантиметра с самолета братьев Райт. В 1903 году братья Райт использовали этот самолет для совершения первого в истории управляемого полета летательного аппарата с двигателем.

На корабле "Орион" также будет находится особенная земля. Во время миссии "Артемида-1" в 2022 году корабль "Орион" облетел Луну без экипажа. Тогда на его борту находились семена растений. Эти семена были посажены на Земле, и часть почвы из-под них теперь возвращается к Луне.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину отличий между двумя полушариями Луны.

Как уже писал Фокус, астрономы сделали неожиданное открытие о темной энергии после масштабного обзора космоса.