Астронавты "Артемида-2" увидят часть Луны, которую люди не видели: это еще не все рекорды

Астронавты миссии “Артемида-2” увидят части обратной стороны Луны, которые ранее не были доступны для прямого наблюдения человеком. Также астронавты побьют сразу несколько рекордов во время исторического путешествия к Луне.

Историческая миссия "Артемида-2", во время которой четверо астронавтов должны облететь Луну и вернуться обратно, должна стартовать уже в период с 6 по 8 февраля, если все пойдет по плану. Хотя у NASA есть резервные даты запуска позже в этом году. Сейчас ракета-носитель Space Launch System и космический корабль "Орион" проходят предстартовую подготовку, а астронавты Рид Уайсмен, Кристина Кох, Виктор Гловер и Джереми Хансен находятся на карантине. Это первые люди, которые побывают за пределами околоземной орбиты и окажутся возле Луны с 1972 года. Они отправятся в 10-дневный полет в космос, во время которого собираются побить несколько рекордов, пишет IFLScience.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Миссия "Артемида-2" имеет решающее значение для следующего этапа программы NASA "Артемида". Во время миссии "Артемида-2", в 2027 или в 2028 году, астронавты снова окажутся на поверхности Луны впервые со времен программы "Аполлон" (1969 – 1972 годы). В рамках миссии "Артемида-2" четверо астронавтов на борту космического корабля "Орион" отправятся в полет вокруг Луны. Они не совершат посадку Луне. Астронавты должны облететь ее вернуться обратно на Землю. Это будет репетиция возвращения человека на Луну. Если все пойдет по плану, то астронавты миссии "Артемида-2" установят сразу несколько новых рекордов.

Сейчас ракета-носитель Space Launch System и космический корабль "Орион" проходят предстартовую подготовку Фото: NASA

Самый дальний полет человека в космос

Рекорд дальности полета человека в космос в настоящее время принадлежит экипажу миссии "Аполлон-13", установленный в 1970 году. Экипаж миссии "Артемида-2" может побить этот рекорд, но есть одно условие: если запуск состоит 6-7 февраля. Расстояние между Землей и Луной постоянно меняется, но в этом случае у астронавтов есть шанс оказаться возле Луны тогда, когда она будет находится на самом большом расстоянии от нас. Этот момент наступит 10 февраля.

Луна в этот день будет находится на расстоянии 404 576 километров от Земли. Экипаж миссии "Аполлона-13" достиг расстояния в 400 171 километр от нашей планеты, а экипаж миссии "Артемиды-2" пролетит на расстоянии 6513 километров за Луной. Таким образом астронавты смогут побить рекорд дальности полета человека в космос, установленный 56 лет назад.

Также стоит отметить, что Кристина Кох и Виктор Гловер в любом случае, независимо от даты запуска, установят рекорды. Это будет самое дальнее путешествие в космос для женщины и человека не европеоидной расы, а также первое путешествие женщины и человека не европеоидной расы к Луне.

Астронавты миссии "Артемида-2" во время облета Луны смогут побить рекорд дальности полета человека в космос, установленный 56 лет назад Фото: NASA

Часть Луны, которую люди никогда не видели собственными глазами

Пилотируемые миссии на Луну в рамках программы "Аполлон" запускались таким образом, чтобы места посадки астронавтов освещались утренним солнечным светом, что обеспечивало большую температуру поверхности. Но это означало, что большие участки обратной стороны Луны были окутаны темнотой, и астронавты никогда не видели их напрямую.

Если запуск миссии "Артемида-2" состоится в феврале, то Луна будет приближаться к фазе новолуния, а это значит, что ее обратная сторона будет хорошо освещена светом Солнца. Это позволит астронавтам увидеть и изучить участки Луны, которые ранее не были видны человеку собственными глазами.

Самые быстрый полет человека в космосе

На обратном пути астронавты миссии "Артемида-2" должны установить рекорд самой большой скорости, когда-либо достигнутой человеком в космосе. Космический корабль "Орион" должен войти в атмосферу Земли на скорости примерно 40 000 км/ч.

Пока что рекорд скорости полета человека в космосе принадлежит экипажу миссии "Аполлоном-10", установленный в 1969 году. Тогда космический корабль с астронавтами вернулся на Землю на скорости 39 897 км/ч.

Как уже писал Фокус, с исследовательским самолетом NASA произошла авария, в результате чего он совершил огненную посадку.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп NASA увидел, как межзвездный объект 3I/ATLAS покидает Солнечную систему.