Тісно, як у бусику: NASA показало космічний корабель "Оріон" зсередини (відео)

Чотири астронавти проведуть 10 днів, здійснюючи обліт Місяця в невеликому приміщенні. Незважаючи на те, що "Оріон" обладнаний туалетом і душовими, багато хто задався питанням, наскільки "чистою" буде капсула після півтора тижнів перебування в космосі.

До першого стартового вікна місії Artemis II залишилося всього кілька днів, і NASA показало, що знаходиться всередині тісного космічного корабля Orion. Чотири астронавти — Рід Вайзман, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Хансен — проведуть 10 днів, живучи всередині капсули, під час своїх польотів навколо Місяця. Протягом цього часу астронавти перебуватимуть у крихітному, заповненому обладнанням приміщенні, розміром не більшому за кузов фургона Ford Transit, пише Daily Mail.

"Оріон" усе ще досить тісний

Хоча NASA заявляє, що використовує цю місію для вивчення того, як екіпажі адаптуються до обмежених умов, любителі космосу вказали на одну дуже очевидну проблему: "Оріон" занадто крихітний, тож астронавтам доведеться провести дні в космосі в абсолютно антисанітарних умовах.

"Запах буде нестерпним", — зазначили коментатори.

Хоча "Оріон" має на 30 відсотків більший житловий об'єм, ніж капсула "Аполлона", він все ще менший, ніж кузов фургона Ford Transit. Висота капсули в "Оріоні" становить лише 3,35 метра, а діаметр основи — п'ять метрів, при цьому придатний для життя об'єм — лише 9,34 кубічних метра. Для порівняння, у фургоні Ford Transit зазвичай є 10 кубічних метрів багажного простору в задній частині.

Під час місії "Артеміда II" екіпаж із чотирьох осіб стартує з космодрому імені Кеннеді і здійснить круговий політ, пролетівши навколо зворотного боку Місяця.

Після того як ракета-носій Space Launch System (SLS) виведе астронавтів на орбіту, перші ступені відокремляться, і "Оріон" продовжить дрейфувати в космосі самостійно.

Умови настільки обмежені, що NASA хоче вивчити, як екіпаж фізично і психологічно адаптується до перебування в космосі.

"Щоб краще зрозуміти, як ізоляція, замкнутий простір та інші аспекти космічного польоту впливають на здоров'я і працездатність людини, члени екіпажу Artemis II будуть оцінювати свій рівень активності, режим сну, руху і взаємодію в рамках дослідження під назвою Artemis Research for Crew Health and Readiness — або ARCHR скорочено", — повідомили в космічному агентстві.

Астронавти носитимуть на зап'ястях браслети, схожі на спортивний годинник, для вимірювання своїх рухів і режиму сну в режимі реального часу, а також проходитимуть опитування і тести на координацію рухів до і після польоту.

Члени екіпажу спатимуть по вісім годин на добу в гамаках, схожих на спальні мішки, які кріпляться до поручнів.

Канадський астронавт Джеремі Гансен показав "Оріон" зсередини

На відміну від Apollo, Orion отримав найзначніше вдосконалення: у ньому передбачено окремий туалетний відсік, прихований за панеллю в підлозі.

Для тих, кого турбує запах, на "Оріоні" встановлено модифіковану версію туалету з Міжнародної космічної станції, відому як Універсальна система управління відходами.

Канадський астронавт Джеремі Гансен докладно розповів про космічний туалет

По суті, це складний пилосос із сидінням і спеціальною насадкою, що працює завдяки "використанню повітряного потоку для видалення рідини і твердих відходів від тіла".

Туалетна кімната також дасть змогу астронавтам митися у відносній приватності, використовуючи рідке мило, мочалки і незмивний шампунь для підтримки чистоти.

В Orion навіть знайшлося місце для компактного тренажерного залу з системою маховика, яка дає змогу виконувати прості вправи з опором.

