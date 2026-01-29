Тесно, как в бусике: NASA показало космический корабль "Орион" изнутри (видео)

Четыре астронавта проведут 10 дней, совершая облет Луны в небольшом помещении. Несмотря на то, что "Орион" оборудован туалетом и душевыми, многие задались вопросом, насколько "чистой" будет капсула после полутора недель пребывания в космосе.

До первого стартового окна миссии Artemis II осталось всего несколько дней, и NASA показало, что находится внутри тесного космического корабля Orion. Четыре астронавта – Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен – проведут 10 дней, живя внутри капсулы, во время своих полетов вокруг Луны. В течение этого времени астронавты будут находиться в крошечном, заполненном оборудованием помещении, размером не больше кузова фургона Ford Transit, пишет Daily Mail.

"Орион" все еще довольно тесен

Хотя NASA заявляет, что использует эту миссию для изучения того, как экипажи адаптируются к стесненным условиям, любители космоса указали на одну очень очевидную проблему: "Орион" слишком крошечный, так что астронавтам придется провести дни в космосе в абсолютно антисанитарных условиях.

"Запах будет невыносимым", - отметили комментаторы.

Хотя "Орион" имеет на 30 процентов больший жилой объем, чем капсула "Аполлона", он все еще меньше, чем кузов фургона Ford Transit. Высота капсулы в "Орионе" составляет всего 3,35 метра, а диаметр основания — пять метров, при этом пригодный для жизни объем — всего 9,34 кубических метра. Для сравнения, в фургоне Ford Transit обычно имеется 10 кубических метров багажного пространства в задней части.

В ходе миссии "Артемида II" экипаж из четырех человек стартует с космодрома имени Кеннеди и совершит круговой полет, пролетев вокруг обратной стороны Луны.

После того как ракета-носитель Space Launch System (SLS) выведет астронавтов на орбиту, первые ступени отделятся, и "Орион" продолжит дрейфовать в космосе самостоятельно.

Условия настолько стесненные, что NASA хочет изучить, как экипаж физически и психологически адаптируется к пребыванию в космосе.

"Чтобы лучше понять, как изоляция, замкнутое пространство и другие аспекты космического полета влияют на здоровье и работоспособность человека, члены экипажа Artemis II будут оценивать свой уровень активности, режим сна, движения и взаимодействие в рамках исследования под названием Artemis Research for Crew Health and Readiness – или ARCHR сокращенно", - сообщили в космическом агентстве.

Астронавты будут носить на запястьях браслеты, похожие на спортивные часы, для измерения своих движений и режима сна в режиме реального времени, а также проходить опросы и тесты на координацию движений до и после полета.

Члены экипажа будут спать по восемь часов в сутки в гамаках, похожих на спальные мешки, которые крепятся к поручням.

Канадский астронавт Джереми Хансен показал "Орион" изнутри

В отличие от Apollo, Orion получил самое значительное усовершенствование: в нем предусмотрен отдельный туалетный отсек, скрытый за панелью в полу.

Для тех, кого беспокоит запах, на "Орионе" установлена ​​модифицированная версия туалета с Международной космической станции, известная как Универсальная система управления отходами.

Канадский астронавт Джереми Хансен подробно рассказал о космическом туалете

По сути, это сложный пылесос с сиденьем и специальной насадкой, работающий за счет "использования воздушного потока для удаления жидкости и твердых отходов от тела".

Туалетная комната также позволит астронавтам мыться в относительной приватности, используя жидкое мыло, мочалки и несмываемый шампунь для поддержания чистоты.

В Orion даже нашлось место для компактного тренажерного зала с системой маховика, которая позволяет выполнять простые упражнения с сопротивлением.

