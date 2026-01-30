Перша за півстоліття висадка астронавтів на Місяць: скафандри NASA мають проблеми, вважає експерт

Колишній астронавт NASA вважає, що нові скафандри для програми "Артеміда" кращі, ніж ті, що були в астронавтів програми "Аполлон", але вони не ідеальні.

NASA готується до першого пілотованого польоту до Місяця за понад півстоліття, запуск якого може відбутися вже наступного тижня. Астронавти місії "Артеміда-2" на космічному кораблі "Оріон" облітають Місяць і повернуться назад на Землю, але водночас вони можуть встановити одразу кілька рекордів. У 2027 році NASA збирається вперше з 1972 року, коли закінчилася програма "Аполлон", висадити астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-3". Астронавти повинні будуть переміщатися по поверхні Місяця в нових скафандрах, але експерт вказує на те, що ці скафандри не є ідеальними, пише Futurism.

Астронавти майбутніх місій NASA на Місяць у рамках програми "Артеміда" повинні готуватися до важкої роботи. Їм доведеться носити важчі скафандри, ніж ті, що носили астронавти місій "Аполлона", і NASA зажадає від них більше зусиль, ніж від перших астронавтів, які побували на Місяці.

Досвід місячної ходьби стане "екстремальним фізичним випробуванням" для екіпажів майбутніх місій на Місяць, каже колишній астронавт NASA Кейт Рубінс, яка пішла у відставку минулого року і провела в космосі 300 днів.

Рубінс окреслила проблеми, з якими стикаються астронавти під час тривалих космічних польотів: радіаційне опромінення, атрофія м'язів і кісток, зниження серцево-судинної та імунної функцій, а також інші проблеми зі здоров'ям.

Це створить проблеми для астронавтів, які працюють на місячній поверхні, і їхній вплив посилиться для членів екіпажу, які виходитимуть на поверхню Місяця за межі космічного корабля. Рубінс каже, що місячні скафандри мають захищати людей від різких перепадів температури, космічної радіації та відсутності атмосфери.

При цьому Рубінс вказує на те, що астронавти на Місяці можуть зазнавати фізичних обмежень через надзвичайно громіздкий скафандр, який може фізично втомити астронавтів навіть більше, ніж вихід із Міжнародної космічної станції у відкритий космос.

Рубінс висловила занепокоєння з приводу місячного скафандра, який компанія Axiom Space розробляє для NASA в рамках контракту на суму 228 мільйонів доларів. Ці скафандри повинні будуть носити астронавти місії "Артеміда-3" під час першої з 1972 року висадки на Місяць.

Новий місячний скафандр NASA Фото: solar-system

"На Місяці ми маємо те, чого немає на космічній станції, і я хочу, щоб люди це розуміли, — це екстремальне фізичне навантаження", — каже Рубінс.

Рубінс попередила, що люди на Місяці перебуватимуть у цих скафандрах по вісім-дев'ять годин і займатимуться дослідженнями поза космічним кораблем щодня. Порівняно зі скафандрами, які носили астронавти NASA під час місій "Аполлон", скафандр Axiom Space значно важчий. Хоча на Місяці в 6 разів менша, ніж на Землі, сила тяжіння, а отже, вага скафандрів, не повинна сильно відчуватися, все ж вони важать 136 кг. Тобто ці скафандри важкі. Але астронавти, які виходять на поверхню Місяця, отримають значно поліпшену гнучкість, що дасть їм змогу, наприклад, опускатися на коліна, щоб піднімати предмети, каже Рубінс.

Експерт вважає, що нові скафандри кращі, ніж у астронавтів програми "Аполлон", але вони все ще не є ідеальними для переміщення по поверхні Місяця. Через те, що ці скафандри важкі, астронавтам доведеться докладати багато зусиль, щоб піднятися після падіння, водночас Рубін вказує на все ще недостатню гнучкість космічних костюмів.

Навіть така проста річ, як встати після падіння, як показали астронавти, що впали на Місяці, містить у собі свого роду "стрибки з віджиманнями", як каже Рубінс, що є "ризикованим маневром".

Не всі так стурбовані місячним скафандром від Axiom Space. Чинний астронавт NASA і лікар Майкк Барратт каже, що "скафандр наближається до досконалості" і в ньому можна виконувати різні завдання на Місяці. NASA планує провести різні випробування місячного скафандра, але перші випробування, за словами Барратта, вселяють надію на успіх пілотованої місії на Місяць.

У NASA ще є час до 2027 року, щоб завершити розробку нового місячного скафандра.

