Первая за полвека высадка астронавтов на Луну: скафандры NASA имеют проблемы, считает эксперт

Бывший астронавт NASA считает, что новый скафандры для программы “Артемида” лучше, чем те, что были у астронавтов программы “Аполлон, но они не идеальные.

NASA готовится к первому пилотируемому полету к Луне за более чем полвека, запуск которого может состояться уже на следующей неделе. Астронавты миссии "Артемида-2" на космическом корабле "Орион" облетят Луну и вернуться обратно на Землю, но при этом они могут установить сразу несколько рекордов. В 2027 году NASA собирается впервые с 1972 года, когда закончилась программа "Аполлон", высадить астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии "Артемида-3". Астронавты должны будут перемещаться по поверхности Луны в новых скафандрах, но эксперт указывает на то, что эти скафандры не являются идеальными, пишет Futurism.

Астронавты будущих миссий NASA на Луну в рамках программы "Артемида" должны готовиться к тяжелой работе. Им придется носить более тяжелые скафандры, чем те, что носили астронавты миссий "Аполлона", и NASA потребует от них больше усилий, чем от первых астронавтов, побывавших на Луне.

Опыт лунной ходьбы станет "экстремальным физическим испытанием" для экипажей будущих миссий на Луну, говорит бывший астронавт NASA Кейт Рубинс, которая ушла в отставку в прошлом году и провела в космосе 300 дней.

Рубинс обозначила проблемы, с которыми сталкиваются астронавты во время длительных космических полетов: радиационное облучение, атрофия мышц и костей, снижение сердечно-сосудистой и иммунной функций, а также другие проблемы со здоровьем.

Это создаст проблемы для астронавтов, работающих на лунной поверхности, и их воздействие усилится для членов экипажа, которые будут выходить на поверхность Луны за пределы космического корабля. Рубинс говорит, что лунные скафандры должны защищать людей от резких перепадов температуры, космической радиации и отсутствия атмосферы.

При этом Рубинс указывает на то, что астронавты на Луне могут испытывать физические ограничения из-за чрезвычайно громоздкого скафандра, который может физически утомить астронавтов даже больше, чем выход из Международной космической станции в открытый космос.

Рубинс выразила обеспокоенность по поводу лунного скафандра, который компания Axiom Space разрабатывает для NASA в рамках контракта на cумму 228 миллионов долларов. Эти скафандры должны будут носить астронавты миссии "Артемида-3" во время первой с 1972 года высадки на Луну.

Новый лунный скафандр NASA Фото: NASA

"На Луне мы имеем то, чего нет на космической станции, и я хочу, чтобы люди это понимали, — это экстремальная физическая нагрузка", — говорит Рубинс.

Рубинс предупредила, что люди на Луне будут находиться в этих скафандрах по восемь-девять часов и заниматься исследованиями вне космического корабля каждый день. По сравнению со скафандрами, которые носили астронавты NASA во время миссий "Аполлон", скафандр Axiom Space значительно тяжелее. Хотя на Луне в 6 раз меньшая, чем на Земле сила тяжести, а значит вес скафандров, не должен сильно ощущаться, все же они весят 136 кг. То есть эти скафандры тяжелые. Но астронавты, выходящие на поверхность Луны, получат значительно улучшенную гибкость, позволяющую им, например, опускаться на колени, чтобы поднимать предметы, говорит Рубинс.

Эксперт считает, что новые скафандры лучше, чем у астронавтов программы "Аполлон", но они все еще не являются идеальными для перемещения по поверхности Луны. Из-за того, что эти скафандры тяжелые, астронавтам придется прилагать много усилий, чтобы подняться после падения, в то же время Рубин указывает на все еще недостаточную гибкость космических костюмов.

Даже такая простая вещь, как встать после падения, как показали астронавты, упавшие на Луне, включает в себя своего рода "прыжки с отжиманиями", как говорит Рубинс, что является "рискованным маневром".

Не все так обеспокоены лунным скафандром от Axiom Space. Действующий астронавт NASA и врач Майкk Барратт говорит, что "скафандр приближается к совершенству" и в нем можно выполнять различные задачи на Луне. NASA планирует провести разные испытания лунного скафандра, но первые испытания, по словам Барратта, вселяют надежду на успех пилотируемой миссии на Луну.

У NASA еще есть время до 2027 года, чтобы завершить разработку нового лунного скафандра.

