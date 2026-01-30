Инопланетные собиратели энергии звезд: ученые выяснили, как они могут существовать в космосе

Результаты исследования могут помочь ученым в поисках разумной внеземной жизни. Исследователи могут понять, какие типы инопланетные технологических структур следует искать в космосе.

Новое исследование укрепляет предположение о том, что огромные инопланетные структуры, собирающие энергию звезд, в принципе могут существовать в далеких звездных системах. Ученые показали, что разновидности гипотетических структур для сбора энергии, называемых сферами Дайсона, могут стать гравитационно стабильными при определенных условиях. Это позволило бы им вращаться вокруг далеких звезд и собирать огромные объемы энергии. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Interesting Engineering.

Гигантские структуры инопланетян для сбора энергии

На протяжении десятилетий ученые размышляли о возможности существования инопланетных цивилизаций, которые более развиты в технологическом плане, чем наша. Некоторые ученые считают, что такие внеземные цивилизации могут использовать гигантские страты для сбора энергии своих звезд.

Если такие структуры существуют, то они могут обеспечить инопланетяне цивилизации гораздо большим количеством энергии, чем любая планета и это позволит разумным инопланетянам колонизировать нашу галактику.

Одними из самых известных таких структур являются сферы Дайсона, впервые предложенные физиком и математиком Фрименом Дайсоном в 1960 году. Дайсон предположил, что наиболее развитые инопланетные цивилизации будут обладать способностью собирать энергию своей звезды в огромных масштабах.

С тех пор как Дайсон впервые предположил существование массивных космических структур, во многих работах исследовалась возможность существования различных типов сфер Дайсона.

Звездные двигатели и пузыри Дайсона

Например, звездные двигатели могли бы использовать энергию звезды для создания тяги, превращая целую звездную систему в движущийся космический корабль. Для этого они использовали бы большой отражающий диск, использующий энергию звезды.

Пузыри Дайсона, в свою очередь, окружают звезду роями небольших космических аппаратов, собирающих энергию.

Независимо от типа, концепции существования таких структур сталкиваются с фундаментальным вопросом: могут ли такие сверхбольшие структуры действительно существовать без постоянного активного обслуживания?

Каким образом инопланетные структуры могут существовать?

Авторы нового исследования представляет математическое обоснование существования сфер Дайсона без постоянного обслуживания. Ученые утверждают, что правильные инженерные меры позволили бы им оставаться гравитационно стабильными, что обеспечило бы огромный потенциал для сбора энергии звезды.

Ученые разработали упрощенные модели, которые рассматривают эти структуры как протяженные объекты, а не как точечные массы, что позволяет более реалистично рассчитывать как гравитационные силы, так и силы давления излучения.

В случае звездных двигателей модель показала, что их стабильность зависит от распределения массы по отражающему диску, который нужен для использования энергии звезды. Если масса равномерная, диск будет по своей природе нестабильным. Но, если отражатель поддерживается внешним кольцом, содержащим большую часть массы, он может стать пассивно стабильным.

В случае пузырей Дайсона ученые рассмотрели большое количество отражателей малой массы, размещенных в плотном облаке. Если рой достаточно плотный, чтобы его собственная гравитация не вызывала нестабильности, он также может функционировать в стабильной конфигурации.

По словам ученых, лучшее понимание того, как эти структуры могут функционировать в реальных условиях, может помочь в поисках разумной внеземной жизни. В конечном итоге это может помочь ученым понять, какие типы инопланетных структур следует искать в бескрайних просторах космоса.

